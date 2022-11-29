日本眾院通過第2次補正預算案 國防支出成焦點

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本眾議院今天通過總額約29兆日圓（約新台幣6.48兆元）的2022財政年度第2次補正預算案，為本週在參議院最終通過鋪平道路。

路透社報導，這份預算主要由額外發行債券支撐，凸顯日本首相岸田文雄在降低國家舉債，以及振興疫情後低迷經濟這兩個矛盾任務上面臨兩難。

由於執政聯盟在參、眾兩院皆占絕對多數，預算案預料將輕騎過關。

然而，日本的債務餘額已超過國內生產毛額（GDP）的2倍，財務大臣鈴木俊一的顧問小組稱，日本的財政狀況未來將變得更加嚴峻。

岸田文雄昨天指示防衛大臣和財務大臣共同努力，讓防衛經費加上相關經費總額占比，能在2027年度時增加到GDP的2%水準。

這是岸田首次具體說明防衛支出增加的規模。

然而，由於日本公共財政狀況不佳，如何提升防衛經費，令防衛省以及財務省鷹派之間存在爭議。

今天稍早，由學術界、媒體和企業界16名專家組成的小組呼籲，有必要在「負責任的財政管理」和「增強防衛能力」之間取得平衡。

該小組強調找到穩定方法的重要性，但未具體要求顯然的替代方案，像是增稅、削減支出，或增加舉債。（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1111129