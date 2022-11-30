2架共軍轟炸機飛經日本海 日本戰機緊急升空

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日本政府防衛省公布，2架共軍轟6轟炸機以及另2架推測為俄羅斯的航機，30日上午在日本海上空飛行。圖為轟6同型機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本政府防衛省今天公布，2架共軍轟6轟炸機以及另2架推測為俄羅斯的航機，今天上午在日本海上空飛行，日本航空自衛隊戰機緊急升空因應。

日本TBS電視台報導，防衛省表示，兩架中國轟6從東海經對馬海峽朝日本海飛行；同時間也有兩架推測是俄羅斯的航機飛經日本海。

日本航空自衛隊戰機緊急升空因應，負責該空域警戒與監視任務。目前已知共機及疑似俄機都未侵入日本領空。

中俄轟炸機曾在今年5月從日本海往東海編隊飛行，當時日本政府透過外交管道向中俄表達「嚴重疑慮」。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111130