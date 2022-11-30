更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐洲議會貿易委員會首度組團訪台 盼深化歐台合作
首頁 / 國際

中俄8架軍機飛入韓國防空識別區 疑為聯合軍演

2022/11/30 15:24（11/30 15:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓國合同參謀本部表示，8架中國及俄羅斯軍機30日3度進入韓國東部及南部的防空識別區，南韓軍方因此緊急出動F-15K戰鬥機預防突發狀況。圖為F-15K型戰機。（圖取自韓國波音網頁boeing.co.kr）
韓國合同參謀本部表示，8架中國及俄羅斯軍機30日3度進入韓國東部及南部的防空識別區，南韓軍方因此緊急出動F-15K戰鬥機預防突發狀況。圖為F-15K型戰機。（圖取自韓國波音網頁boeing.co.kr）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）韓國合同參謀本部表示，8架中國及俄羅斯軍機今天3度進入韓國東部及南部的防空識別區（KADIZ），南韓軍方因此緊急出動F-15K戰鬥機預防突發狀況；中俄軍機這次行動研判為聯合軍演。

韓聯社引述合同參謀本部報導，中國2架H-6轟炸機上午5時48分左右從離於島西北方進入韓國防空識別區，向東飛行後於6時13分離開，6時44分再次從浦項東北方進入防空識別區，7時7分左右離開。

中午12時18分左右，2架中國H-6轟炸機及6架俄羅斯軍機從鬱陵島東北方進入防空識別區，12時36分左右離開。

韓國軍方表示在中俄軍機進入防空識別區前，就已派遣F-15K等空軍戰鬥機出動因應突發狀況，中方則透過韓中熱線說明這次進入韓國防空識別區行動為一般訓練。

防空識別區是基於空防需求，為提前因應可能進入本國領空軍機而設定的空域，國際上一般在軍機進入他國防空識別區前，都會提前向該國提出飛行計畫及進入位置等資訊，據韓國軍方掌握，中俄軍機今天並未進入韓國領空。

中國及俄羅斯今年5月也曾有6架軍機飛入韓國防空識別區，當時軍方也判斷為聯合軍演。（編輯：黃自強）1111130

#韓國
#中國
#俄羅斯
延伸閱讀
2架共軍轟炸機飛經日本海 日本戰機緊急升空回敬北韓挑釁 南韓軍方發射2枚定向攻擊炸彈聯合渡河軍演 韓美軍方：嚇阻北韓必要之舉
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族