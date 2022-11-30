中俄8架軍機飛入韓國防空識別區 疑為聯合軍演

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韓國合同參謀本部表示，8架中國及俄羅斯軍機30日3度進入韓國東部及南部的防空識別區，南韓軍方因此緊急出動F-15K戰鬥機預防突發狀況。圖為F-15K型戰機。（圖取自韓國波音網頁boeing.co.kr）

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（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）韓國合同參謀本部表示，8架中國及俄羅斯軍機今天3度進入韓國東部及南部的防空識別區（KADIZ），南韓軍方因此緊急出動F-15K戰鬥機預防突發狀況；中俄軍機這次行動研判為聯合軍演。

韓聯社引述合同參謀本部報導，中國2架H-6轟炸機上午5時48分左右從離於島西北方進入韓國防空識別區，向東飛行後於6時13分離開，6時44分再次從浦項東北方進入防空識別區，7時7分左右離開。

中午12時18分左右，2架中國H-6轟炸機及6架俄羅斯軍機從鬱陵島東北方進入防空識別區，12時36分左右離開。

韓國軍方表示在中俄軍機進入防空識別區前，就已派遣F-15K等空軍戰鬥機出動因應突發狀況，中方則透過韓中熱線說明這次進入韓國防空識別區行動為一般訓練。

防空識別區是基於空防需求，為提前因應可能進入本國領空軍機而設定的空域，國際上一般在軍機進入他國防空識別區前，都會提前向該國提出飛行計畫及進入位置等資訊，據韓國軍方掌握，中俄軍機今天並未進入韓國領空。

中國及俄羅斯今年5月也曾有6架軍機飛入韓國防空識別區，當時軍方也判斷為聯合軍演。（編輯：黃自強）1111130