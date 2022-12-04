更多編輯台推薦新聞：
電價飆漲瑞典人搶買木柴 耶誕裝飾換LED燈堅持過節
國際

電價飆漲瑞典人搶買木柴 耶誕裝飾換LED燈堅持過節

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
艾米尼之死引發2個多月抗議 伊朗廢除道德警察
首頁 / 國際

巴基斯坦駐阿富汗使館遇襲 伊斯蘭國宣稱犯案

2022/12/4 10:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社喀布爾3日綜合外電報導）極端組織伊斯蘭國（IS）今天聲稱，巴基斯坦駐阿富汗喀布爾大使館的攻擊行動是他們所為。巴基斯坦譴責說，這是一次「暗殺未遂」行動。

法新社報導，阿富汗首都喀布爾（Kabul）昨天發生的這起攻擊事件，造成一名安全人員受傷。

監看聖戰士網站的賽德情報集團（SITE）引述一項聲明指出，伊斯蘭國的地區分會表示，是他們「襲擊了叛教的巴基斯坦大使和他的警衛」。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）稱這是對巴基斯坦大使的「暗殺未遂」行動；他要求展開調查。

喀布爾警方發言人表示，安全部隊掃蕩附近一棟建物後，逮捕一名嫌犯，並起出兩件輕武器。

強硬派伊斯蘭主義團體塔利班（Taliban）去年8月接掌阿富汗政權後，雖然巴基斯坦並不承認塔利班政府，但仍維持駐喀布爾大使館的運作，並完整執行外交任務。

一名使館官員告訴法新社說，一名單獨行動的攻擊者「在屋舍間找到掩護後，就開始開槍」，所幸大使和其他工作人員都安全無恙。

阿富汗外交部發言人強烈譴責這次的攻擊行動。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111204

#巴基斯坦
#阿富汗
#法新社
夏立夫
中方承諾巴基斯坦暫緩還貸40億美元？北京未否認 習近平：盼巴基斯坦為中國人員提供可靠安全環境
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族