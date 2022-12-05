火車翻車疑因叛亂分子策畫 泰南14府加強安全措施

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（中央社記者呂欣憓曼谷5日專電）一列從泰國南部出發前往馬來西亞的貨運火車日前疑似因為泰南叛亂分子策畫而脫軌翻車，泰國政府從現在開始到跨年這段時間加強南部14個府的安全措施，特別是普吉島和合艾等觀光地點。

12月3日一列從泰國南部宋卡府（Songkhla）合艾（Hat Yai）出發要前往馬來西亞邊境城市巴東勿剎（Padang Besar）的貨運火車在宋卡沙刀區（Sadao）脫軌翻車，20節車廂有11節翻倒，無人傷亡。根據官方初步調查是人為因素，警方在現場發現爆炸後的2公尺深大坑洞，判斷是土製炸彈造成的。

泰國公視（Thai PBS）報導，陸軍第四軍區指揮官山帝（Santi Sakuntanark）昨天指出，這場爆炸研判是泰南叛亂份子策劃，目的在影響泰南的經濟發展。

山帝指出，他已經指示南部14個府的安全單位，從現在開始到跨年這段期間，加強這14個府火車站和觀光景點的安全措施，特別是普吉島、素叻塔尼府（Surat Thani）以及合艾的安全措施。

目前警方已拘捕一個事發當時在附近行動的可疑男子，而鐵路局則表示合艾到巴東勿剎的火車仍舊照常行駛，不過會微調行程表。（編輯：高照芬）1111205