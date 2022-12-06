mRNA疫苗惹議 紐西蘭父母耽誤孩子手術槓上政府

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（中央社威靈頓6日綜合外電報導）紐西蘭一名4個月大嬰孩的父母因為不希望孩子動手術時輸血來自接種過mRNA疫苗的人，而不願讓孩子接受一場可以挽救生命的手術。紐國政府今天為此展開監護權爭奪戰。

法新社報導，紐西蘭衛生機關已向奧克蘭高等法院爭取這名嬰孩的緊急監護權。這起案件在紐西蘭引發反疫苗人士抗議，也凸顯疫苗相關錯誤資訊影響多大。依據法院命令，媒體不得披露孩子姓名。

根據嬰孩的母親說法，她的孩子罹患名為肺動脈瓣狹窄（pulmonary valve stenosis）的心臟疾病，需要緊急動手術。

但由於嬰孩的雙親不希望手術過程中輸給嬰兒的血液來自任何接種過傳訊核糖核酸（mRNA）疫苗的人，因此手術已經推遲。一些主要的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗都是使用mRNA技術。

這對父母要求，手術使用的血液取自未接種過這類疫苗的人，但遭到紐西蘭衛生當局拒絕。

紐西蘭的血液服務單位並未區分捐血人是否接種過COVID-19疫苗，因為它認定，接種過疫苗者所捐的血液沒有額外風險。

紐西蘭當局希望獲得這名嬰孩的部分監護權，讓父母只負責醫療以外的照護工作，好讓手術得以進行。

負責紐西蘭地方衛生事務的紐西蘭健康署（Health New Zealand）先前表示，經與家屬「廣泛對話」後，「考量到孩子的最佳利益」，它已向法院提出監護權要求。

紐西蘭健康署奧克蘭地區代理主任謝波德（Mike Shepherd）在聲明中說：「我們知道，當家中有一個患病的孩子，家長會很操心，會對孩子的照護做出一些決定。」

今天約有150名反疫苗示威者，在奧克蘭的法院外聲援孩子的雙親。

紐西蘭實施嚴格的COVID-19防疫措施，因此普遍被視為全球防疫最成功的國家之一。連在疫苗接種計畫展開之前，染疫致死率也低。

但嚴格的旅行限制、封鎖措施和其他禁令，也引發侵害公民自由的疑慮，以致出現一些反疫苗和反對防疫措施的小團體。（譯者：曾依璇/核稿：張正芊）1111206