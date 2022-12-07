特斯拉在泰國推電動車 與廉價品牌爭奪市場

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（中央社曼谷7日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉公司（Tesla Inc）今天在泰國推出兩款電動車（EV）車型，這是該公司首次進軍長期以來被日本汽車製造商所把持的地區汽車樞紐中心。

路透社報導，特斯拉推出兩款價格在170萬泰銖至250萬泰銖（約合新台幣148.5萬元至218.4萬元）之間的電動車，正值泰國將透過提供減稅和補貼，來推動電動車的採用和生產。

特斯拉計畫透過網路線上管道，在東南亞第2大經濟體開始銷售其電動車，並定於明年初開始交車。但該公司面臨來自比亞迪（BYD）和長城汽車（Great Wall Motor）等中國品牌的激烈競爭，這些品牌近年來設立展示中心並結交經銷合作夥伴，以接觸客戶並提供起價80萬泰銖（約合新台幣69.9萬元）的電動車。

特斯拉並未提供銷售目標的細節。泰國是豐田（Toyota Motor Corp）、本田（Honda Motor Co）等汽車公司在亞洲第4大組裝和出口中心。泰國每年生產約150萬至200萬輛汽車，其中大約一半用於出口。

燃油汽車，尤其日本品牌汽車，仍主導市場，電動車則逐漸獲得動力，根據泰國汽車協會（Thailand Automotive Institute）數據，2022年前10個月新登記的電池式電動車約7000輛，高於去年的2000輛。

參加特斯拉在曼谷市中心一家豪華購物中心發布會的顧客表示，他們對所提供的新車很感興趣。

36歲上班族泰提潘（Thitipun Paisirikul）說：「我很興奮。價格差別不大（與其他電動車品牌相比）。」他說他預期這種車的二手價會很高。

泰國政府希望到2030年，該國生產的汽車至少30%是電動車。

泰國國家石油集團（PTT）今年宣布與台灣鴻海集團成立一家10億美元的合資企業，在泰國生產電動車。（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1111207