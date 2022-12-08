印度披露外交政策 藉國際參與提倡和平與安全

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（中央社記者林行健新德里8日專電）印度外交部長蘇杰生昨天向印度國會下議院報告最新外交政策發展，強調印度政府將透過國際參與及多個跨國平台輪值主席的地位，提倡和平與安全。

根據印度外交部提供的報告內容，蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）詳述了印度在20國集團（G20）、上海合作組織（SCO）以及東南亞國家協會（ASEAN）等跨國合作平台的參與情況。

蘇杰生說，G20峰會11月間在印尼舉行，印度接任G20輪值主席，將在地緣政治、糧食、能源及氣候陷入危機的大環境之下，致力促成各國就諸多議題的共識，並倡導「南方國家」的利益。

他進一步說，印度9月間也在烏茲別克接任上合組織的輪值主席，印度任內倡導主題為「安全、經濟合作、連結、團結以及尊重主權與領土完整」（SECURE）。

上合組織是由中國發起，會員包括俄羅斯，目前這兩國正分別因烏克蘭戰爭以及南海擴張、中印度邊界衝突，而在國際上被背負著侵害他國主權及領土的形象。

蘇杰生說，印度總理莫迪（Narendra Modi）在上合峰會提出了「現在已非戰爭時代」的概念，廣獲全球領導人認同，後來還被納入G20峰會的峇里宣言之中。

此外，印度11月在柬埔寨出席印度-東協紀念峰會，把印度與東協的關係提升為全面策略夥伴（CSP）層級，並在同期間舉行的第17屆東亞峰會上，提倡自由、開放、具包容性及法治的印太區域。

在僑民事務上，俄烏戰爭爆發後，印度透過外交啟動「恆河行動」，援救受困烏克蘭的印度學生及僑民，而印度最近也與德國簽署「全面移民與移動夥伴關係協定」，促進兩國人才流動及創造海外就業機會。

蘇杰生也細數了包括總統慕爾穆（Draupadi Murmu）、莫迪等官員出訪，以及外國貴賓如聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）等訪問印度的交流成果。

他說，這些交流反映出印度政府對於拓展足跡以及促成緊密夥伴關係的意願，並藉此在充滿動盪、不確定性及對抗的國際局勢中推動印度的國家目標。

蘇杰生指出，印度在與全球交往的過程中，將聚焦於提升數位傳遞、公共衛生因應、綠色成長以及社會各界的培力，透過各種平台，如金磚國家（Brics）、大英國協（Commonwealth）、四方安全對話（Quad），與已開發及開發中國家都建立堅固橋樑。

與Quad會員國的互動中，蘇杰生單獨提及莫迪前往東京，出席遇剌身亡的前首相安倍晉三的喪禮，並會唔首相岸田文雄，重申兩國戰略夥伴關係，顯示出印度對日本的重視。（編輯：高照芬）1111208