更多編輯台推薦新聞：
席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活
生活

席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活

美元鈔票首度出現2女性簽名 象徵向平等包容持續邁進
國際

美元鈔票首度出現2女性簽名 象徵向平等包容持續邁進

克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效
國際

克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
汐止民眾疑開瓦斯釀氣爆 2消防員受傷送醫
首頁 / 國際
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 國際

習近平出訪沙烏地 將會晤阿拉伯國家領袖

2022/12/9 17:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社利雅德9日綜合外電報導）在當前經濟不確定和地緣政治調整的時期，中國國家主席習近平今天將於沙烏地阿拉伯首都利雅德與阿拉伯國家領袖會面，舉行他稱之為「具有里程碑意義」的峰會。

法新社報導，習近平與阿拉伯國家領袖會談，是在他此次訪問沙烏地行程的第3天也是最後一天。這是習近平2016年以來首次訪問沙國，也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始以來，他第3次出國訪問。

習近平昨天會見了沙烏地國王沙爾曼（King Salman）和實際掌權的沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），雙方宣布從氫能到住房等各方面的合作協議，但公布的細節不多。

今天的議程預計包括與波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）進行峰會，還有規模更大的中國－阿拉伯國家峰會。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）和突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied）等國家元首已於昨天抵達，卡達、黎巴嫩、伊拉克和其他國家領袖也計畫出席。

習近平昨天在中國中央電視台播出的談話中說：「中國期待與沙烏地阿拉伯和阿拉伯國家共同努力，使這兩場峰會成為中阿關係及中國與波斯灣合作理事會關係史上具有里程碑意義的盛事。」

作為華府戰略夥伴的波斯灣國家，為了把依賴化石燃料的經濟多元化，因而採取東向策略，其中包括加強跟中國的關係。

同時，中國正努力擴大自身影響範圍，特別是透過「一帶一路」倡議，為世界各地的基礎建設計畫提供資金。（譯者：楊明暐/核稿：陳彥鈞）1111209

#習近平
#穆罕默德．沙爾曼
#中國
習近平
中國若開放國境 紐西蘭總理盼率貿易團訪問 防疫鬆綁出國搶單 分析：中國經濟暫返江胡路線
穆罕默德．沙爾曼
哈紹吉謀殺案 美法官撤銷沙國王儲民事訴訟 中國外交部：習近平12/7出訪沙烏地阿拉伯
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
防疫鬆綁出國搶單 分析：中國經濟暫返江胡路線