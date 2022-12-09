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在俄關押10個月 美WNBA球星格林納搭機抵國

2022/12/9 20:53（12/9 21:41 更新）
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國女子職籃（WNBA）球星格林納（Brittney Griner）今晨在眾所矚目下搭機返回她的家鄉德州。她今年2月因涉嫌持有毒品在俄羅斯機場被捕，之後在俄國關押了10個月。

法新社及英國廣播公司（BBC）等媒體報導，記者看到格林納搭機抵達德州聖安東尼奧（San Antonio）後行走在飛機跑道上。美國媒體報導，預計她將被載往附近一座軍事施設，進行健康檢查。

對此，美國職籃NBA總裁席佛（Adam Silver）發表聲明指出：「布蘭妮（格林納）必須承受人們難以想像的情況，而我們很興奮，她在回家的路上，將與家人與朋友團聚。」

格林納是在昨天獲釋，因為美國政府與俄羅斯當局換囚，以釋放俄國軍火販子布特（Viktor Bout）為條件，換回格林納。

今年2月，格林納因持有內含少量大麻油的電子菸匣入境俄國，在莫斯科機場被捕。她於8月被判9年徒刑，之後被送到俄羅斯流放地服刑。

美國總統拜登指出，格林納被關在俄國流放地遭受「不公正拘留」，需要時間從「不必要的創傷」中康復。（譯者：陳正健）1111209

#格林納
#俄羅斯
#美國
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