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批評俄烏戰爭 莫斯科議員雅辛被判8年半徒刑

2022/12/10 19:11（12/10 19:41 更新）
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俄羅斯9日依據散布俄烏戰爭「假消息」罪名，將反對黨政治人物雅辛判處8年半徒刑。法庭宣判時，雅辛戴著手銬，仍面帶笑容。（路透社）
俄羅斯9日依據散布俄烏戰爭「假消息」罪名，將反對黨政治人物雅辛判處8年半徒刑。法庭宣判時，雅辛戴著手銬，仍面帶笑容。（路透社）
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（中央社莫斯科9日綜合外電報導）俄羅斯今天依據散布俄烏戰爭「假消息」罪名，將反對黨政治人物雅辛（Ilya Yashin）判處8年半徒刑。這是將批評俄軍侵烏入罪的新法律規範下，最引人注目的定罪案例。

法新社報導，現年39歲的莫斯科市議員雅辛只是俄國當局空前打壓行動下眾多受害者中的最近一人。自蒲亭總統出兵烏克蘭以來，這個打壓行動已經加強。

雅辛是監禁中反對黨領導人納瓦尼（Alexei Navalny） 的政治盟友，並與2015年在克里姆林宮附近遇刺身亡的反對黨政治人物涅姆佐夫（Boris Nemtsov）關係密切。

今天在法庭宣判時，旁聽的支持者為雅辛鼓掌。雅辛戴著手銬，面帶笑容並向家人揮手。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1111210

#俄烏戰爭
#雅辛
#俄羅斯
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