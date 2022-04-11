更多編輯台推薦新聞：
佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄
運動

佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣
產經

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭11/300

俄國營電視台女編輯闖影棚反戰後辭職 獲德媒網羅

2022/4/11 19:31（4/11 19:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林11日綜合外電報導）俄羅斯國營電視台編輯奧斯雅尼可娃在黃金時段新聞直播時闖進攝影棚，持標語抗議俄軍入侵烏克蘭，一度遭當局拘禁訊問。德國世界報今天表示，已聘請奧斯雅尼可娃替世界報供稿。

世界報發布新聞稿表示，43歲的奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova），現在是世界報（Die Welt）的自由撰稿人，將從烏克蘭、俄羅斯等地方發稿。

奧斯雅尼可娃除了將替世界報旗下的電視新聞頻道定期供稿外，也將替世界報本身撰稿。

奧斯雅尼可娃是俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）的編輯，她上月闖入正在直播黃金時段晚間新聞的攝影棚，高舉以英文寫的標語「停止戰爭」。此舉在受到嚴格管制的俄羅斯國營媒體非比尋常。

她之後遭逮捕訊問14小時後獲釋，並須繳交3萬盧布的罰金。但根據俄國不久前通過的嚴峻新法，奧斯雅尼可娃恐再遭起訴，可能面臨數年的牢獄之災。

奧斯雅尼可娃直闖攝影棚抗議事件引發國際關注，外界也同時關切俄羅斯總統蒲亭派兵入侵烏克蘭後，俄國境內的新聞自由。

奧斯雅尼可娃表示，她辭掉工作，但沒有接受法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的庇護提議。她說，她想留在俄國。

德國世界報總編輯波夏特（Ulf Poschardt）讚揚奧斯雅尼可娃「在關鍵時刻的勇氣」，並強調她「儘管面臨國家鎮壓的威脅，仍捍衛最重要的新聞價值」。

奧斯雅尼可娃表示，世界報「代表烏克蘭當地勇敢的人們強烈捍衛的價值：自由」。

「身為記者，我將捍衛這種自由視為我的職志。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110411

影片來源：FRANCE 24 English
延伸閱讀
影片／法提議庇護 俄電視台反戰女編輯：我愛國不會走電視台抗議獲釋 俄女編輯籲睜大眼睛看清戰爭宣傳影片／美主持人犀利提問俄羅斯侵烏 中國大使難招架澤倫斯基稱俄鎖定全歐 烏克蘭準備在烏東大戰一場教宗籲俄烏停火 西方研擬制裁和軍援挺烏克蘭俄轉移作戰重心 烏克蘭：準備在東部大戰一場
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀