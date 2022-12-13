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美官員訪北京 國務院：持續履行台灣關係法

2022/12/13 07:08
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（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）美國國務院亞太助卿康達與白宮國安會中國事務資深主任羅森伯格12日與北京官員會晤。美國務院發言人普萊斯表示，在與中國的每次高層接觸，都會表明堅持一中政策與履行台灣關係法的立場。

美國國務院上週宣布，康達（Daniel Kritenbrink）與羅森伯格（Laura Rosenberger）將前往中國訪問。中國外交部發言人汪文斌當地時間12日表示，康達與羅森伯格與中國外交部副部長謝鋒在河北廊坊舉行會談。

普萊斯（Ned Price）今天在被問到這場會談時表示，這次訪問是跟進美國總統拜登（Joe Biden）11月與中國國家主席習近平在印尼峇里島的會談，同時也為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）明年初的中國訪問預作準備。

普萊斯表示，這次會談更加坦承、具實質性。康達與羅森伯格明確表明，美國將持續積極競爭，捍衛美國利益與價值觀以及以規則為基礎的國際秩序，並與盟友及夥伴密切合作。

康達與羅森伯格也強調把遭中方錯誤拘留、禁止離境的美國公民帶回國的重要性，並指出這是拜登個人優先事項，也是布林肯的優先事項。

此外，美中也就關鍵的區域與全球議題交換意見，包括俄羅斯對烏克蘭的侵略以及北韓對區域安全與穩定構成的威脅，雙方也探討在利益交集之處合作的潛在領域，包括氣候變遷、健康安全、全球宏觀經濟穩定與全球糧食安全等挑戰。

媒體追問會談是否有觸及美方日前的對台軍售，普萊斯並未明確回應，但他表示，在與中國的每一次高層級接觸中，美方都非常明確表明，將繼續堅持、尊重一中政策以及支撐這一政策的要素，持續履行台灣關係法。（編輯：周永捷）1111113

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