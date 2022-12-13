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魯拉獲巴西總統當選證書 矢言建立真正民主國家

2022/12/13 07:52（12/13 08:21 更新）
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巴西總統當選人魯拉12日在高等選舉法院獲頒當選證書後，感動落淚。（安納杜魯新聞社）
巴西總統當選人魯拉12日在高等選舉法院獲頒當選證書後，感動落淚。（安納杜魯新聞社）
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（中央社記者唐雅陵聖保羅12日專電）巴西總統當選人魯拉、副總統當選人奧克明今天在高等選舉法院接受院長莫萊斯致送的當選證書，確認選舉程序，兩人將於2023年1月1日就任總統、副總統。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在獲頒證書後致詞表示，這張證書屬於爭取到能生活在民主國家權利的巴西人民，他將以國家制度正常化和巴西人民的福祉之名行使總統職權。

魯拉感動落淚說：「這是我第3次獲頒總統當選證書，以人民的自由、尊嚴和幸福之名，我將致力於建立一個真正的民主國家，確保機關正常化，打擊不公正現象。」

莫萊斯（Alexandre Moraes）致詞說，頒贈總統和副總統當選證書證明選舉結果以及民主和法治的全面勝利，表示將嚴懲假新聞、仇恨言論散播者和攻擊民主制度的人，以免這種情況在未來的選舉中發生。

除了魯拉、奧克明（Geraldo Alckmin）和莫萊斯外，今天在場觀禮的有參、眾議院議長巴奇哥（Rodrigo Pacheco）和里拉（Arthur Lira）、聯邦最高法院院長韋伯（Rosa Weber）、前總統沙內（José Sarney）和羅賽芙（Dilma Rousseff）等近千人。

頒贈總統和副總統當選證書代表司法部門證明當選人是由人民合法選舉產生，是巴西憲法對就職典禮的法律要求，同時標誌選舉過程的結束。

頒贈總統和副總統當選證書的截止日期是12月19日，但應魯拉團隊的要求，高等選舉法院提前舉行儀式。

巴西自1951年起頒贈總統和副總統當選證書，1964年至1985年軍政期間暫停。隨著巴西恢復民主後首位總統麥洛（Fernando Collor de Mello）當選，1989年恢復頒贈總統和副總統當選證書的儀式。（編輯：郭中翰）1111213

巴西總統當選人魯拉（右）在高等選舉法院接受院長莫萊斯致送的當選證書，確認選舉程序。（安納杜魯新聞社）
巴西總統當選人魯拉（右）在高等選舉法院接受院長莫萊斯致送的當選證書，確認選舉程序。（安納杜魯新聞社）
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