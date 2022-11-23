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質疑巴西總統選舉結果 波索納洛向法院提訴狀

2022/11/23 11:34（11/23 12:30 更新）
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巴西總統波索納洛在10月總統大選中落敗，根據一份向巴西聯邦選舉法院提出的訴狀，他對選舉結果提出質疑。（圖取自facebook.com/jairmessias.bolsonaro）
巴西總統波索納洛在10月總統大選中落敗，根據一份向巴西聯邦選舉法院提出的訴狀，他對選舉結果提出質疑。（圖取自facebook.com/jairmessias.bolsonaro）
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（中央社巴西利亞22日綜合外電報導）巴西總統波索納洛上月在總統大選中敗給左派競爭對手魯拉，根據一份向巴西聯邦選舉法院提出的訴狀，波索納洛對選舉結果提出質疑，尋求「特別查驗」選舉結果。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）率先報導波索納洛（Jair Bolsonaro）的申訴，但這項訴求不太可能成功，因為魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）勝選一事已獲巴西高等選舉法院（Superior Electoral Court, TSE）認可，並得到巴西主要政治人物及美國等國際盟友承認。

路透社報導，但這可能會導致迄今仍拒絕接受選舉結果的人士發起一波規模雖小，但頑強堅定的抗議運動。

法新社報導，波索納洛在第2輪決選中，以不到2個百分點的差距敗給前總統魯拉，這是巴西近代史上最小的選舉勝負差距。

據CNN巴西頻道報導，波索納洛的訴狀指稱投票機存在「無法補救的不合格情況」，有可能「玷污」了這場導致魯拉獲勝的選舉。

巴西高等選舉法院並未立即回應路透社的置評請求。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1111123

#波索納洛
#魯拉
#巴西
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