巴西現任總統沉寂 魯拉彷彿搖滾明星受國際關注

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（中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電）距離巴西新當選總統魯拉就任還有40多天，但在現任總統波索納洛消失沉寂的情況下，魯拉實際上已經是國外承認的總統，並透過環境議程獲得國際關注。

在埃及參加聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）後，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天在里斯本與葡萄牙總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）和總理柯斯塔（António Costa）會面；明天預定在里斯本大學與當地的巴西僑社舉行會議。

魯拉在COP27與其他國家高層會面，並受到大量國際觀眾的期待，導致國際媒體說魯拉受到「類似搖滾明星」和「極大的熱情歡迎」。

前巴西駐華盛頓大使赫庫裴洛（Rubens Ricupero）接受英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）訪問指出，魯拉主導了國際議程，一部分是時機算對了，另一部份是波索納洛（Jair Bolsonaro）的疏漏。

赫庫裴洛說，因為波索納洛的消失沉寂，放棄參加所有國內外議程，好像巴西沒有總統一樣，而魯拉儼然已經是總統。

近日巴西媒體注意到波索納洛的沉默和官方活動稀少的情況，除了巴西利亞的官方議程大幅減少，推特（Twitter）貼文的速度和過去相比低許多外，波索納洛也沒有出席在印尼舉行的20國集團（G2）領袖峰會。

赫庫裴洛認為魯拉在過渡政府開始時，參加國際議程的時機算對了，在明年初魯拉的就職典禮之前還有世界盃足球賽和年底節慶，這一切都對魯拉有利。

魯拉在當選後不久獲得的國際關注也與COP27之行的中心主題有關，由於亞馬遜雨林砍伐的問題，環境議程是目前國際對巴西最大的興趣。

魯拉在COP27說，將盡一切努力在2030年實現巴西生物群落零森林砍伐，並表示將不停地打擊所有環境犯罪。魯拉他還提議2025年在亞馬遜舉行聯合國氣候變化綱要公約第307次締約方會議（COP30）。

赫庫裴洛認為，環境議程應主導魯拉政府的大部分外交政策，因為環境議程是一個可以在短期內為巴西帶來巨大回報，而無需花費太多經濟成本的議題。魯拉政府得面對的是在應對國內非法劃地、採礦和伐木活動問題時，不得不付出的政治成本。（編輯：高照芬）1111119