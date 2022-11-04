巴西新當選總統魯拉 首要挑戰是抗擊飢餓

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巴西新當選總統魯拉日前表示，抵抗、打擊飢餓和貧困是新政府的首要承諾。（圖取自facebook.com/Lula）

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（中央社記者唐雅陵聖保羅3日專電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行導致巴西社會不平等問題加劇。巴西新當選總統魯拉日前表示，抵抗、打擊飢餓和貧困是新政府的首要承諾。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）10月30日在勝利演說中說：「當務之急是再次消除飢餓。我們不能接受這個國家數以百萬計的男人、女人和兒童沒有食物可吃是正常的。」

巴西糧食和營養主權與安全研究網（Rede PENSSAN）今年6月公布的「第2次全國 COVID-19大流行下糧食不安全調查」顯示，巴西目前約有3310萬人沒有每天吃東西，幾乎是2020年估計挨餓人口的1倍。

巴西最低收入網（Rede Brasileira de Renda Mínima）主席費瑞拉（Leandro Ferreira）認為，這些數據反映了政府減少用於糧食安全行動的經費，以及架空社會保護網。

FGV基金會研究員洛塔（Gabriela Lotta）指出，近幾十年來，巴西努力建立由聯邦政府主導的協調網絡消除不平等。但波索納洛（Jair Bolsonaro）政府放棄了由國家協調的主導作用，結果是巴西人口失去社會保護和不平等現象加劇。

2011年至2016年擔任社會發展和抗擊饑餓部長的坎裴洛（Tereza Campello）表示，抗擊飢餓需要協調行動，不僅確保人民獲得收入，同時確保獲得優質食物，兒童在學校有食物吃，並進行健康監測，看兒童發育是否正常；饑餓需要透過多種戰略來解決。

聯合國糧農組織駐巴西代表札瓦拉（Rafael Zavala）說，COVID-19大流行和俄烏戰爭嚴重影響世界各地人民的糧食安全，巴西沒有糧食生產危機，只是缺乏收入、貧困和不平等。

札瓦拉建議巴西建立社會保護，幫助最脆弱的家庭在數量和營養品質上提高購買食物的能力；以較低的成本生產健康食品，擴大獲得這些食品的機會；改善國家對饑餓的衡量，加強調查機制以更好地監控問題；以及改善農業糧食體系治理，建立新一代糧食安全委員會。

巴西在2014年脫離聯合國世界糧食計畫署的「飢餓地圖」，由於不平等加劇，今年又重返。札瓦拉表示，根據以往的經驗，相信巴西擁有必要的工具和知識，可以再次脫離饑餓地圖，為世界樹立榜樣。（編輯：高照芬）1111104