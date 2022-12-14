英安全國務大臣：中俄操作社群媒體 侵蝕民主機制

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（中央社記者陳韻聿倫敦13日專電）英國內政部安全事務國務大臣圖根哈特今天說，為捍衛民主，社群媒體的演算法機制應一如傳統媒體的編採政策，遵循透明原則、接受公眾檢驗，而俄羅斯、中國等威權政權對相關平台的操作應被揭露。

圖根哈特（Tom Tugendhat）指出，演算法實質上就是編輯管制，一如傳統媒體編輯台對內容的管控，但相較之下，管制權來源以及管制和操作意圖與方式難以被檢驗和問責，嚴重侵蝕民主社會的公眾討論。

他強調，與其說俄、中等對民主安全構成挑戰的國家級行為者試圖宣揚特定理念，不如說它們的主要目的是破壞民主社會內部自由對話的能力、過程與品質，並導致媒體環境更加惡化。

圖根哈特援引英國通訊管理局（Ofcom）最新數據指出，在2020年，報紙和網路媒體的觸及率約50%，今年則已降至40%以下。與此同時，TikTok、YouTube、Instagram等社群平台在16至24歲英國民眾的資訊來源占比高達近1/3，超越英國廣播公司（BBC）、獨立電視台（ITV）等傳統主流媒體。

此外，英國將在2025年1月以前舉行下一次大選。圖根哈特示警，約1/3首投族的資訊來源背後恐不乏有中共等組織參與運作。對自由民主國家而言，重大挑戰是在維持自由、開放的同時，防止遭外部影響力惡意引導和撕裂。

圖根哈特今天在英國智庫「政策交流」（Policy Exchange）發表演說並回應聽眾提問時作以上表示。演說主題為「在國家型威脅年代捍衛民主」，現場聽眾包括前安全事務官員、各國駐英外交官。在今年9月首次任官前，圖根哈特曾擔任國會外交委員會主席長達5年。

儘管對俄、中等政權試圖妨礙自由民主社會進行健全公眾討論提出警告，圖根哈特提到，萬不可將「辯論」與「（被）分化」混為一談；自由民主意味各方可以、也應該爭辯，這有助確保社會具備經得起檢驗的穩定與韌性，「99%的高支持率是獨裁、而非民主的象徵，只有在北韓才稱得上是好事一樁」。

圖根哈特指出，關鍵之一是必須瞭解論點源自何處、議題討論是否由外部勢力或「看不見的手」發動。

他提到，身為安全事務官員，他最關切的是對英國自由民主體制的戰略層次威脅，這類系統性長期威脅足以削弱英國主權，威脅的不僅是個人生命安全，更是集體生活方式。

圖根哈特在演說也提到中國日益軍事化、台海情勢緊張持續升高，以及北京在英國境內企圖壓制言論自由，對中國海外社群施行長臂管轄，手段包括設立所謂的海外秘密警察站。

英國政府11月成立「捍衛民主工作小組」（Defending Democracy Taskforce），由圖根哈特領導，首次小組會議於11月28日舉行。根據官方說明，工作小組的任務是結合各政府部會、國會、情報圈、地方政府及民間的力量，應對外國勢力企圖干預選舉、政府運作、政黨政治、學術教育活動，以及資訊戰、網路攻擊、長臂管轄等對民主機制構成的嚴峻挑戰。

工作小組將對內閣國家安全會議（NSC）負責，並參與修訂預計明年3月發布的新版外交國防安全政策綜合檢討報告（Integrated Review）。

圖根哈特今天透露，他已聯繫涵蓋美國、英國、澳洲、加拿大、紐西蘭的情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）夥伴，並十分期待與歐洲和「其他國際友人」一同應對演說觸及的國家型態安全威脅。（編輯：韋樞）1111214