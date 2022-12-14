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澤倫斯基：烏克蘭土地遭俄埋地雷 盼國際助清理

2022/12/14 12:08
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（中央社威靈頓14綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天呼籲國際提供長期援助，以協助烏克蘭清除地雷和其他未爆彈藥，他說烏克蘭目前遭地雷與未爆彈藥污染的區域，相當於柬埔寨國土的面積。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在對紐西蘭國會的錄影談話中表示，俄羅斯對烏克蘭將近一年的侵略，簡直是一場「生態滅絕」，這將會產生長遠影響，並籲請紐西蘭和其他國家加強援助。

他告訴紐西蘭國會議員說：「目前烏克蘭有17萬4000平方公里的土地遭到地雷和未爆彈藥污染。」這相當於柬埔寨、敘利亞或烏拉圭的國土面積。

澤倫斯基敦促紐西蘭協助帶領清理工作；紐國軍隊在掃雷方面擁有豐富經驗。

澤倫斯基說：「對於可能死於俄羅斯隱藏式殺傷性地雷的孩童來說，並沒有真正的和平。」

他又說，黑海和鄰近的亞速海（Azov）也布滿了水雷，「已有數十萬計的生物因俄國的敵對行動而死亡」。

紐西蘭政府今天承諾再提供200萬美元（約新台幣6165萬元）的人道援助，幫助烏克蘭度過寒冬。

紐西蘭並強調已在前一天對伊朗實施制裁。伊朗已提供俄羅斯數十架無人機，被用來攻擊烏克蘭城鎮和基礎設施。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1111214

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