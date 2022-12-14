莫德納及默沙東初步實驗 mRNA疫苗有效降低黑色素瘤復發機率

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）莫德納（Moderna）和默沙東集團（Merck & Co.）今天宣布，試驗證明，首次以mRNA技術製作的一款個人化皮膚癌疫苗，可有效降低黑色素瘤患者死亡或癌症復發的機率。

法新社報導，mRNA技術已證明在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗研發上至關重要；科學家長久以來堅信，這項技術也可用於打擊其他病毒和諸如癌症等的疾病。

初步試驗中，150名以手術切除黑色素瘤（melanoma）的患者，獲至多9劑這款實驗性疫苗，搭配皮膚癌藥物Keytruda使用。

研究顯示，與僅接受Keytruda這款免疫藥物治療的患者相比，獲得疫苗患者的死亡或癌症復發機率低了44%。

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）在聲明中表示：「今天的成果大大激勵了癌症治療領域。」

「mRNA先前徹底扭轉了COVID-19，如今，我們有史以來第一次證明了mRNA有潛力對一項隨機的黑色素瘤臨床實驗結果產生影響。」

莫德納與默沙東很快就會出版完整的研究結果，這些結果尚未獲得同儕審查。這兩家公司將於2023年展開第3階段實驗，屆時涉及的患者人數將更為龐大。

莫德納與輝瑞/BioNTech（Pfizer-BioNTech）之前一馬當先，成功利用相關技術製造出mRNA疫苗來對付COVID-19。

莫德納今天在聲明中說，最新這款黑色素瘤疫苗是量身訂做的，「等於是替免疫系統預作準備，讓患者針對自己腫瘤突變特徵產生特製的抗癌反應」。

聲明說，黑色素瘤是皮膚癌中最嚴重的一種，2020年間有近32.5萬起新病例，2022年預料有約8000人因黑色素瘤喪生。

莫德納與默沙東10月時針對共同研發個人化皮膚癌疫苗達成共識，分攤成本之餘也將共享獲利。（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1111214