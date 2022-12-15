31國領袖大集合 歐盟東協峰會強調人權與和平

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歐盟與東協首次舉行由會員國領袖出席的高峰會，共計31國總理或總統參加，同時慶祝兩個區域組織建立夥伴關係45周年。 （歐盟提供）中央社記者田習如布魯塞爾傳真 111年12月15日

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（中央社記者田習如布魯塞爾14日專電）歐盟與東協今天召開夥伴關係45周年聯合高峰會，共計31國領袖參與。歐盟宣布將投資東協100億歐元，並分別與泰國、馬來西亞簽署合作協定，會後共同聲明推動性別平權、南海和平並支持烏克蘭領土完整。

這場首度由歐洲聯盟（EU）與東南亞國家協會（ASEAN）兩個區域組織會員國領袖出席的高峰會在布魯塞爾歐盟總部舉行，由歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）和今年輪值東協主席國的柬埔寨總理洪森（Hun Sen）共同主持，東協10國中有8國出席，緬甸因軍政府爭議未受邀，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）則因剛就任，忙於國內事務而派外交部長代表。

國際局勢自近3年前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行以來變化極大，洪森表示：「歐盟和東協的夥伴關係更提升，因為世界正面對地緣政治對立憾動國際秩序的情況。」

不過，高峰會前傳出歐盟希望東協對俄烏戰爭能有更強硬的聯合表態，但最後共同聲明雖提到雙方重申尊重所有國家主權和政治獨立、支持烏克蘭領土完整，但也坦言「對情勢的評估及制裁有不同意見」。

2017年歐盟與東協展開全球首個區域對區域的自由貿易談判，要在經濟條件差異大的國家間整合，挑戰極大。歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天坦言談判後來停滯，「什麼也沒發生」。這次高峰會兩個組織聲明「再度確認歐盟-東協自由貿易協定是未來共同的長期目標」。

高峰會相對具體的成果是歐盟分別與泰國和馬來西亞簽署「合作夥伴協定」（Partnership and Cooperation Agreement），將合作範圍擴大到更多領域並將展開定期政治對話。

此外，歐盟也提出將對東協投資100億歐元（約新台幣3247億元），具體項目尚未公布，不過因納入歐盟「全球門戶」（Global Gateway）計畫框架內，主要領域將與再生能源轉型、數位轉型等基礎建設有關。

緬甸未獲邀參加，主要因為2021年初軍事政變以來倍受外界批評的人權迫害狀況。高峰會共同聲明也優先提及人權保障，包括促進性別平權和基本自由。

至於南海這個讓許多東南亞國家糾結的地緣政治難題，高峰會聲明強調要共同維持和平、穩定、安全和自由航行及航空權，各方自我克制降低衝突風險，並遵守國際法。（編輯：郭中翰）1111215