獲免簽待遇 科索沃同日宣布申請加入歐盟

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（中央社科索沃首都普里斯汀納／布魯塞爾14日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）成員國與歐洲議會今天同意，允許科索沃人免簽進入歐盟國家。同日，科索沃簽署加入歐盟的申請書，將於明天遞出申請。

法新社報導，歐洲議會和歐盟理事會（European Council）聲明指出，允許科索沃人每年2次、每次停留90天的新規定，將在2024年1月1日生效。

科索沃是西巴爾幹6個國家中最後一個不具歐盟簽證豁免的國家，歐洲議會荷蘭議員魯騰（Thijs Reuten）表示，「這對科索沃的前景是非常重要的時刻，科索沃人終於無需申請簽證即可前往歐盟度假、探親和商務旅行了」。

就在歐盟授予免簽待遇的同一天，科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）、總理庫提（Albin Kurti）、議長康鳩夫卡（Glauk Konjufca）共同簽署了加入歐盟的申請書，將遞交歐盟輪值主席國捷克。

奧斯曼尼在簽署儀式後告訴記者：「今天是歷史性的一天，這是歷史性的時刻。」

庫提則說，此舉的「目的，是要為國家和我國社會開啟新篇章」。

布魯塞爾昨天同意授予波士尼亞入盟候選國地位之後，科索沃成為西巴爾幹地區最後一個申請加入歐盟的國家。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111215