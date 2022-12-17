魯拉上任後 巴西與委內瑞拉關係將正常化

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（中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電）巴西總統當選人魯拉表示，上任後將恢復巴西與委內瑞拉之間的外交關係。委內瑞拉前副總統、現任工業部長阿雷亞薩回應說，巴西的態度在意料之中，兩國關係將趨向正常化。

2020年巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）之間危機最嚴重的時候，阿雷亞薩（Jorge Arreaza）曾建議當時的巴西外交部長艾拉烏喬（Ernesto Araújo）勸波索納洛「喝杯茶，冷靜下來。」

截至目前，已有包括德國、葡萄牙、西班牙等20多國領袖確定出席明年元旦魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的總統就職典禮，但阿雷亞薩指出，因波索納洛政府禁止馬杜洛入境巴西，卡拉卡斯方面還不確定馬杜洛能否出席。

最近幾個月，即使在波索納洛執政下，巴西和委內瑞拉之間的貿易再次出現大幅成長。

2019年，巴西對委內瑞拉市場出口額為4.5億美元；2022年截至11月，交易量已經增加三倍。2020年至2022年間，委內瑞拉對巴西的銷售額成長四倍，達到3.2億美元。

然而，雙邊貿易成長的事實受到波索納洛政府刻意隱瞞，目的是避免有心人士以此批評波索納洛說一套做一套，利用委內瑞拉社會主義作為選舉工具。

外交部內部消息指出，最近幾個月，波索納洛政府降低對馬杜洛政府公開批評的聲量，這一轉變被解釋為俄國總統蒲亭拉近巴西與委內瑞拉之間的關係。

自2019年波索納上任以來，委內瑞拉不斷受到巴西外交部攻擊，無論是在人權機構還是在聯合國大會上。波索納洛的支持者不斷散布有關「若由左翼領袖執政，巴西將變成委內瑞拉」的謬論。

波索納洛政府並以此為理由，在國際論壇上提出反對委內瑞拉的決議，甚至在每次卡拉卡斯代表發言時起身離開。

但自2022年中以來，儘管波索納洛政府繼續採取同樣的策略，投票反對委內瑞拉的決議並譴責鄰國的獨裁統治，巴西不再帶頭反對馬杜洛。

反對馬杜拉政權的委內瑞拉團體認為，此舉與波索納洛與蒲亭關係拉近有關。在過去兩年中，正是拜莫斯科與卡拉卡斯保持金融貿易關係所賜，使馬杜洛政權得以在經濟上生存。

巴西外交部不否認與俄羅斯的關係可能有影響，但強調這不是唯一因素，俄烏戰爭的地緣政治局勢本身也動搖巴西政府的立場。

近來，就連美國總統拜登（Joe Biden）也採取新立場，減少對卡拉卡斯的公開攻擊，理由很簡單：面對與俄羅斯的危機，委內瑞拉的原油供應再次引起西方資本國家的興趣。（編輯：高照芬）1111217