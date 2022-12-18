俄攻擊引發新一波停電後 烏克蘭電力陸續恢復

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（中央社基輔17日綜合外電報導）俄羅斯最新攻擊導致烏克蘭多座城市陷入黑暗，民眾被迫在沒有暖氣或自來水的情況下忍受低於零度低溫後，烏國當局今天努力恢復供電供水。

法新社報導，俄羅斯加緊轟炸烏克蘭，昨天又再發射飛彈，與此同時，總統蒲亭（Vladimir Putin）與負責監督俄羅斯入侵烏克蘭的軍方高級官員舉行了廣泛會談。

在烏克蘭首都基輔，昨天上午響起空襲警報後，地鐵停止運行，以便穿著冬衣的人們可以到地鐵站避難。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，地鐵服務於今天稍早重新啟動，供水恢復，基輔75%人口的暖氣也已經恢復。

烏克蘭東部哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleg Sinegubov）表示，烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）因俄國攻擊停電後，今天供電已經恢復。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）今天表示，電力系統「持續恢復」。烏克蘭國家能源公司警告，北部、南部和中部的破壞程度比之前大，可能需要更長時間才能恢復供電。

烏克蘭軍方司令部今天在聲明中提及頓內茨克（Donetsk）兩座城市：「敵人繼續聚焦巴赫姆特市（Bakhmut）和阿夫迪夫卡市（Avdiivka）方向攻擊。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111218