基輔遭俄軍狂轟斷水斷電 市長：供暖已全面恢復

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（中央社基輔18日綜合外電報導）俄羅斯最新一波攻擊鎖定水電基礎設施，重創烏克蘭首都基輔。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）今天表示，目前力圖恢復各種服務，其中市內供暖已全面恢復。

路透社報導，克里契科在通訊軟體Telegram發文表示：「在（俄）最新一波攻擊後，（基輔）市府正在恢復所有公設服務。」

「其中，基輔的供暖系統已全面恢復。各種暖氣供應正常運作。」

烏克蘭官員表示，俄羅斯16日朝烏克蘭發射70多枚飛彈，迫使烏克蘭宣布全國緊急停電，並切斷暖氣和用水供應。

基輔和全國許多地區今天上午氣溫已降至攝氏零下，氣象預報基輔傍晚氣溫將降至攝氏零下6度。

基輔是烏克蘭最大城市，人口估計約300萬人，基輔周邊地區另有近200萬人口。

直到昨天深夜，基輔市仍有近1/3地區停電。

基輔主要的民營能源供應商YASNO執行長科瓦連科（Sergei Kovalenko）昨天深夜表示，電力供應每小時逐漸增加中。

科瓦連科在臉書貼文表示：「目前情況仍嚴峻危急。」（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1111218