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UN秘書長：俄烏戰爭短期會持續 盼明年戰事終了

2022/12/20 11:54
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（中央社紐約聯合國總部19日綜合外電報導）聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，他對俄烏戰爭能否短期內結束感到悲觀，但希望戰事能在明年底前終結。

古特瑞斯在紐約舉行一年一度的年終記者會，他告訴媒體說：「近期內能否有效和平談判，我並不樂觀。」

俄羅斯2月底舉兵入侵烏克蘭，至今已有10個月了。但戰事未顯示出緩和跡象。今天，俄羅斯出動一批攻擊型無人機，襲擊基輔的關鍵基礎設施。

法新社報導，古特瑞斯在紐約聯合國總部說：「我確實相信軍事對峙會持續下去。」

他又說：「我認為我們仍須等待一陣子，才有可能有認真的和平談判，我不認為近期有機會。」

在俄烏衝突初期，各國代表團之間展開數回合和談，但談判很快陷入僵局。

烏克蘭表示，俄羅斯必須完全撤軍才能會談。

上個月，一位烏克蘭高層官員表示，任何不是根據國際公認的烏克蘭邊界的討論，都是「無法接受」。

古特瑞斯今天表示，他「強烈」希望能在2023年實現和平。

他提到假如沒有達成協議，烏克蘭人、俄羅斯社會與全球經濟將必須承擔「後果」。受到俄烏戰爭衝擊，全球經濟正在對抗糧食與能源價格飆升。

古特瑞斯說：「這些都是讓我們竭盡所能在2023年底前達成和平解決辦法的理由。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1111220

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