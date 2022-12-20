日本民眾聲請美濱核電廠停機假處分 法院駁回

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（中央社東京20日綜合外電報導）針對日本唯一開始運轉後已工作逾40年的福井縣美濱核電廠3號機，日本反核市民團隊日前向大阪地方法院聲請停機假處分，但今天遭地院駁回。

日本放送協會（NHK）、MBS NEWS報導，這是法院首度針對運轉開始後工作逾40年的核電機組安全性進行審理，因此格外受到矚目。

大阪地院談到駁回聲請理由時說，美濱核電廠未曾因為運轉超過40年，而發生過必須就安全性進行嚴格及慎重判斷的情況，關西電力公司也對核電廠進行耐震補強工程，因此「不能說安全性方面存在問題」。

日本政府從2011年發生福島核子事故以來，原則上規定核電廠運轉年限為40年，但經審查通過可延長20年；1976年開始運轉的關西電力公司美濱核電廠3號機成為通過延長運轉到60年的首例，並從2021年6月重啟運轉。

不過，反核的市民團體認為美濱核電廠設備經長時間使用已老舊，對抗強震的能力不足，有發生重大事故的危險性，所以向大阪地院聲請禁止運轉假處分。

大阪地院法官井上直哉不認同反核團體主張，今天做出駁回假處分聲請的裁定。

朝日新聞報導，美濱核電廠位於福井縣美濱町，從1976年開始運轉，發電量82.6萬瓩，在福島核子事故後的2011年5月因定期檢查停機，2021年6月成為福島核子事故後首座重啟運轉的老舊核電機組。

美濱核電廠3號機後來因為根據新規範必須建設反恐設施再度停機，但今年8月30日啟動反應爐，9月1日重新發電及送電。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111220