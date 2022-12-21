佐科威：印尼明年將禁止鋁土礦出口

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（中央社記者李宗憲雅加達21日專電）印尼總統佐科威今天宣佈，2023年將禁止鋁製品的原物料鋁土礦出口，希望藉此吸引外資赴印尼投資並增加當地就業機會。他並稱，早前鎳礦出口禁令成效良好，為國內經濟帶來許多好處。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天出席「2023年印尼經濟展望論壇」時表示，印尼2020年祭出鎳礦出口禁令後成效良好，為國內經濟帶來巨大好處，因此明年將會禁止更多原物料出口，但並未透露哪些原物料。

佐科威表示，2023年可能會有更多的原料出口禁令，主要原因是希望藉此提高出口商品價值、創造就業機會、增加外匯及在印尼創造更公平的經濟成長。

在論壇會後，佐科威明確指出：「從2023年6月開始，政府將禁止鋁土礦的出口，並鼓勵鋁土礦的國內加工和提煉。」他並補充，執行出口禁令是考慮到政府自2020年開始禁止鎳礦出口後，為國內經濟帶來巨大好處。

印尼是重要鎳與棕櫚油生產國，正賣力推動讓大宗商品產業進化，以提升在產業鏈中的價值，並讓國家經濟減少對原物料出口的依賴。佐科威12月初曾表示，印尼不要封閉的經濟模式，但若完全開放，可能造成經濟仰賴價值較低產品的出口。

他當時說：「如果我們跟著西方國家的腳步，就會永遠處於落後位置，永遠無法跟上。我們將保持經濟開放，但我們有必要進行規劃，讓其他國家會依賴我們。」（編輯：韋樞）1111221