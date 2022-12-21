逾百洛興雅難民受困印度外海 團體：16人恐已喪命

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（中央社孟買21日綜合外電報導）兩個緬甸洛興雅（Rohingya）維權團體表示，至少有100名洛興雅人受困在印度安達曼群島（Andaman Islands）外海的一艘船上，多達16至20人恐因口渴、飢餓或溺水而死。

每年都有許多少數族裔洛興雅穆斯林冒著生命危險，登上搖搖晃晃的船隻，企圖逃離緬甸老家的暴力和孟加拉難民營的艱困生活，其中有許多人嘗試前往馬來西亞。

消息人士告訴路透社，5艘印度船隻今天深夜靠近這艘滯留海上的難民船。

印度海軍發言人表示，沒有任何細節可以提供。印度海岸警衛隊（ICG）發言人沒有回應路透社的置評要求。

長期關注洛興雅難民船處境的非營利組織「若開計畫」（Arakan Project）負責人李瓦（Chris Lewa）說：「我們估計可能有多達20人死亡…有些人死於飢餓和口渴，還有些人絕望地跳下船。這無疑是可怕且令人震驚的事情。」

亞太難民權利網絡（Asia Pacific Refugee Rights Network）的洛興雅工作小組（Rohingya Working Group）表示，這些難民已在海上漂流兩個多星期。

洛興雅工作小組的負責人說：「我們昨天深夜聽說有一些印度船隻靠近這艘難民船，目前正在等待最新消息。」

「我們希望印度海軍或海岸警衛隊能儘快救出他們。這些人已在這艘受損的船上漂流了2個多星期，沒有食物和飲水。我們聽說多達16人恐已喪命。」

斯里蘭卡海軍週末救起另一艘難民船上的一百多名洛興雅人。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1111221