更多編輯台推薦新聞：
5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心
運動

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收
地方

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

逾百洛興雅難民受困印度外海 團體：16人恐已喪命

2022/12/21 16:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社孟買21日綜合外電報導）兩個緬甸洛興雅（Rohingya）維權團體表示，至少有100名洛興雅人受困在印度安達曼群島（Andaman Islands）外海的一艘船上，多達16至20人恐因口渴、飢餓或溺水而死。

每年都有許多少數族裔洛興雅穆斯林冒著生命危險，登上搖搖晃晃的船隻，企圖逃離緬甸老家的暴力和孟加拉難民營的艱困生活，其中有許多人嘗試前往馬來西亞。

消息人士告訴路透社，5艘印度船隻今天深夜靠近這艘滯留海上的難民船。

印度海軍發言人表示，沒有任何細節可以提供。印度海岸警衛隊（ICG）發言人沒有回應路透社的置評要求。

長期關注洛興雅難民船處境的非營利組織「若開計畫」（Arakan Project）負責人李瓦（Chris Lewa）說：「我們估計可能有多達20人死亡…有些人死於飢餓和口渴，還有些人絕望地跳下船。這無疑是可怕且令人震驚的事情。」

亞太難民權利網絡（Asia Pacific Refugee Rights Network）的洛興雅工作小組（Rohingya Working Group）表示，這些難民已在海上漂流兩個多星期。

洛興雅工作小組的負責人說：「我們昨天深夜聽說有一些印度船隻靠近這艘難民船，目前正在等待最新消息。」

「我們希望印度海軍或海岸警衛隊能儘快救出他們。這些人已在這艘受損的船上漂流了2個多星期，沒有食物和飲水。我們聽說多達16人恐已喪命。」

斯里蘭卡海軍週末救起另一艘難民船上的一百多名洛興雅人。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1111221

#印度
#路透社
#洛興雅
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族