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馬來西亞營地坍方增至26死 男子緊抱愛犬遭活埋

2022/12/21 20:59（12/21 21:07 更新）
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馬來西亞無執照露營區發生致命山崩，罹難人數增至26人，仍有7人失蹤。（路透社）
馬來西亞無執照露營區發生致命山崩，罹難人數增至26人，仍有7人失蹤。（路透社）
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（中央社吉隆坡21日綜合外電報導）馬來西亞無執照露營區發生致命山崩，罹難人數增至26人，仍有7人失蹤。官員指出，搜救團隊今天發現一具緊抱著愛犬的男性遺體。

法新社報導，雪蘭莪州（Selangor）巴當加里鎮（Batang Kali）附近的事發地點就位在首都吉隆坡以北，當地一處有機農場上的營地16日清晨發生土石坍方，許多露營民眾在睡夢中罹難。

消防救援局指揮來自不同機構和警方的約680人持續投入救援行動。

高階救援官員哈菲山（Hafisham Mohamad Noor）告訴法新社，緊急服務機構今天對泥濘土山展開徹底搜尋，挖出一具抱著狗的男性遺體。男子遺體被送到一間醫院，狗的遺體則交由獸醫處理。

官員表示，昨晚也找到一具小女孩遺體。當地警察局長薩菲安（Suffian Abdullah）表示，女孩年紀6至10歲左右，她被埋在5公尺高土山下。

目前找到的26位罹難者包括8名兒童。

官員指出，事發時現場有超過90人，大部分正在一間山地睹場度假村附近的營地睡覺，後來有逾60名露營人士平安撤離或獲救。

當局表示，這座農場沒有經營露營區的執照，若有違法，業者將會遭到處罰。

馬來西亞大雨過後常見土石坍方，大雨通常發生於年底。但這起災難發生當晚當地並沒有下大雨。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111221

#法新社
#薩菲安
#馬來西亞
薩菲安
馬來西亞西南部山崩 露營區至少12死22人失聯
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