白宮：俄烏戰爭進入新階段 拜登邀請澤倫斯基訪美

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）今天表示，總統拜登認為烏克蘭戰爭已進入新階段，因此於本週邀請烏克蘭總統澤倫斯基親自訪問華盛頓。

柯比告訴美國有線電視新聞網（CNN）:「總統真的認為，隨著冬天越來越近…我們也進入這場戰爭的新階段…這是兩位領導人坐下來面對面會談的好時機。」

據「新聞週刊」（Newsweek）網站報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）預定今天午後抵達華盛頓，美東時間下午2時30分（台灣時間22日凌晨3時30分）將在白宮橢圓形辦公室和拜登會談，兩小時後舉行聯合記者會，7時30分對美國國會兩院聯席會議發表演說。

柯比表示，兩位領袖也將討論戰爭可能的結束方式。這是一個敏感話題，因為西方領導人之間就此存在分歧。

他說：「我毫不懷疑，他們會討論澤倫斯基總統的『正義和平』（just peace）概念，它會是什麼樣子，組成要件是什麼，以及我們如何幫助烏克蘭達到目標。現在蒲亭顯然對外交毫無興趣，恰恰相反，他對殺死更多的烏克蘭平民更有興趣。」

柯比還說：「我們正與他和烏方人員密切合作，以確保安全地完成這次旅行…我們將繼續盡我們所能支援他的旅行需求。」

柯比不願透露，拜登預計明天宣布提供的先進愛國者飛彈防禦系統（Patriot）何時會在烏克蘭境內投入使用。

他說：「部隊需要很長的時間才能學會如何操作這套系統。因此，我們將必須考慮這些因素。」（譯者：施施/核稿：林治平）1111221