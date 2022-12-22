越南官員藉疫情救援包機收賄 外長恐遭黨紀處分

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（中央社記者陳家倫河內22日專電）越南在COVID-19疫情期間籌劃救援包機接回滯留海外的公民，未料多名外交部官員藉此受賄、坑殺百姓。越共中央檢查委員會建議，對外交部長裴青山予以處分。

越南民智報（Dan Tri）報導，在越共中央政治局委員、中央檢查委員會主任陳錦秀（Tran Cam Tu）主持下，中央檢查委員會對2021-2026年任期的外交部黨組違規跡象進行審查並發布公告。

越共中央檢查委員會指出，外交部黨組已違反民主集中制和工作規定，缺乏責任、指導和管理鬆散，導致外交部和許多機構的官員和黨員藉著諮詢與實施COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情救援包機的過程違反黨規與國家法律。

越共中央檢查委員會建議政治局和書記處對外交部2016-2021年、2021-2026年任期黨組、黨中央委員、外交部黨組書記、外交部長裴青山（Bui Thanh Son）及前越南駐日本大使武紅南（Vu Hong Nam）進行審核且予以處分措施。

越共中央檢查委員會並點名以下單位須對此負起責任，包括越南外交部、政府辦公室、外交部領事局、公安部出入境管理局以及若干其他黨組織和黨員，並對外交部黨委常委會祭出譴責及對外交部領事局黨委祭出警告。

另外，有多名黨員遭到開除黨籍，包括越南駐日本大阪總領事阮紅河（Nguyen Hong Ha）、前越南駐俄羅斯大使館官員李進雄（Ly Tien Hung）、越南駐馬來西亞大使館官員阮黎玉英（Nguyen Le Ngoc Anh）、前越南駐安哥拉大使館官員武玉明（Vu Ngoc Minh）。

中央檢查委員會並取消越南駐馬來西亞大使陳越泰（Tran Viet Thai）在2020-2025年任期黨內所有職位，以及對越南駐馬來西亞大使館官員阮黃靈（Nguyen Hoang Linh）予以警告。

另一方面，前越南駐印度大使范生周（Pham Sanh Chau）、越南駐日本福岡總領事武平（Vu Binh）、越南駐印度大使館官員范如意（Pham Nhu Y）遭到譴責處分。

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越南在COVID-19疫情期間一度展開鎖國防疫，公民必須搭乘官方指定的救援包機才能返國，然而多名官員藉此受賄，以至「手續繁瑣」、「天價收費」指控不斷。有民眾向越媒泣訴，自己從美國返回越南花了近新台幣30萬元。

越南公安部表示，越南在COVID-19疫情期間規劃了近2000班的救援包機，每一班利潤高達數十億越南盾（10億越南盾約為新台幣130萬元）。包括公安部、外交部、衛生部、交通運輸部、政府辦公室都有官員受賄。（編輯：高照芬）1111222