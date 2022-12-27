日相岸田內閣又見閣員下台 10月以來第4人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本復興大臣秋葉賢也27日因涉入政治獻金問題請辭。（共同社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今年8月完成內閣改組後，復興大臣秋葉賢也今天因涉入政治獻金問題請辭，成為繼10月底首名閣員請辭以來第4人，恐對岸田政府帶來一定影響。

岸田今年8月完成內閣改組，沒想到10月24日就發生經濟再生擔當大臣山際大志郎因「舊統一教」問題請辭；接著又發生法務大臣葉梨康弘因死刑發言失言，在11月11日請辭；涉及政治獻金爭議的總務大臣寺田稔，則在11月21日請辭。

富士新聞網報導，岸田為避免在2023年初召集的通常國會上，被追究秋葉涉及的「政治與金錢」問題，所以提前進行閣員人事異動。由於秋葉是10月以來第4位走人的閣員，讓內閣中也出現「前所未聞、決策太慢」的批評聲浪。

岸田今天在首相官邸說，對於大臣請辭，他深刻認知到自己任命閣員的責任。

他說，秋葉為了不在明年初召集的國會新會期上影響預算及重大法案審議進度，以上週完成重建預算案及今天舉行的推動災後重建會議結束後，認為自己的工作已告一段落，所以請辭獲准。

TBS電視台報導，在野黨認為閣員相繼請辭「本來就必須要內閣總辭才對」，有意持續追究岸田的任命責任。

影片來源：TBS NEWS DIG Powered by JNN

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天跟將接任復興大臣的渡邊博道會面。渡邊在2018年的前首相安倍晉三內閣被任命為復興大臣，首次獲延攬入閣，這次是回鍋接任。

渡邊在跟岸田會面後受訪說，岸田希望他能發揮過去經驗，確實做好相關應對。

渡邊說，自己3年前曾任大臣，「我認為跟災區間的信任關係非常重要，希望成為獲信任的大臣」。渡邊現年72歲，是千葉第6選區選出的眾議員，共當選8屆，目前在自民黨內派閥屬茂木派。

渡邊完成在皇居舉行的認證儀式等程序後正式上任。

另外，每日新聞報導，總務大臣政務官杉田水脈今天也向總務大臣松本剛明提出辭呈。杉田請辭原因跟過去發言時多次失言有關。

總務省官僚出身的眾議員長谷川淳二，接替杉田擔任總務大臣政務官。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1111227