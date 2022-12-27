疫情帶來轉機 5藥廠擬在新加坡設廠生產疫苗

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（中央社記者侯姿瑩新加坡27日專電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情危機為新加坡帶來轉機，星媒今天報導，過去2年間，已有5家國外藥廠相繼承諾在星國設疫苗廠，未來每年可望生產逾10億劑疫苗。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，過去2年間，5家藥廠陸續承諾要在新加坡設廠生產疫苗，未來每年產量可望超過10億劑疫苗，包括傳統疫苗產品及最新的mRNA（信使核糖核酸）疫苗。首批疫苗產品預計最快於2023年推出。

這些投資在疫情驅使下，湧入新加坡。這場疫情讓藥廠發現，當疫苗需求孔急，「就不會有正常運作這件事」，有些國家甚至限制出口，以先滿足國內需求。

因此，這些藥廠尋求擴張全球版圖，希望未來又出現大流行病時，有更多彈性。

德國生技公司BioNTech是其中一家要在新加坡設疫苗廠的公司。BioNTech表示，這將提供東南亞快速生產因應的能力，應對潛在大流行病的威脅。

另一方面，疫情也使大家更關注接種疫苗的益處，預計未來幾年，所有種類疫苗的需求都會很高。

新加坡國立健保集團一名專家指出，新加坡人口相對少，是一項優點，「我們的國內需求很快被滿足，生產能力可以很快轉為因應區域需求」。

事實上，新加坡經濟發展局也積極尋找願意在新加坡研發、生產疫苗的公司，這將有助新加坡在大流行病期間更加容易取得疫苗。

報導指出，2020年10月至2022年10月間，有5家國外藥廠承諾在新加坡生產疫苗。

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新加坡貿工部長顏金勇表示，藉由更快取得疫苗及治療藥物，將有助強化新加坡及區域因應大流行病的韌性。

除了BioNTech，其他4家宣布要在新加坡設廠生產疫苗的公司分別為美國生物技術與醫療器械公司賽默飛世爾科技（Thermo Fisher Scientific）、法國製藥巨擘賽諾菲（Sanofi）、美國製藥公司默沙東（MSD），以及美、英合資的生物製藥公司Hilleman Laboratories。（編輯：黃自強）1111227