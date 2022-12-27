印尼議員籲警戒中國疫情 媒體憂病毒蔓延

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印尼疫情逐漸平緩，但在雅加達街頭仍可看到部分民眾戴著口罩。中央社記者李宗憲雅加達攝 111年12月27日

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（中央社記者李宗憲雅加達27日專電）印尼伊斯蘭繁榮正義黨議員今天提醒政府注意中國疫情升溫，且必須從疫情中學習，避免重複過去錯誤；當地媒體也指出，雖然印尼疫情逐漸平穩，仍須警戒，不可放鬆，須小心中國疫情蔓延。

伊斯蘭繁榮正義黨（PKS）今天發布新聞稿指出，國會議員妮蒂（Netty Prasetyani）提醒政府必須對中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數暴增保持警戒。她認為，政府應該請流行病學家進行研究，以訂定有科學依據的防疫措施。

她說：「保持謹慎非常重要，這樣面對中國確診病例暴增，我們才不會走錯方向。目前國內的情況是人們已了解疫苗作用並接種疫苗，而從許多國家及國際事件來看，疫情大流行已經結束。」

妮蒂並提醒，印尼政府必須從疫情中學習，從疫情爆發、病毒變種到大流行，以及醫藥設備、藥品、疫苗缺乏問題等記取教訓，這也包括中國再次爆發的疫情，以避免重複過去的錯誤。

她指出，世界衛生組織（WHO）尚未宣布疫情結束，因此民眾應該遵守防疫措施。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）昨天表示對印尼疫情得到控制很有信心，並稱印尼不太可能出現像中國那樣COVID-19確診數暴增的情形。日前他也曾說，今年底將解除公共活動限制。

雅加達郵報（Jakarta Post）報導，佐科威昨天向記者表示，幾乎所有印尼人都對2019冠狀病毒產生抗體，這可以防止疫情爆發。他說：「如果報告顯示已經有90%以上的人有抗體，那代表我們有更好的保護，無論抗體從何而來，都是好事。」

報導指出，根據印尼衛生部與印尼大學公衛學院的血清調查，極大多數的印尼人在7月時都已有2019冠狀病毒抗體。研究人員採檢印尼100個城市，共2萬501人的血液，發現98.5%的測試者已由疫苗或感染得到病毒抗體。

此外，印尼媒體也十分關注中國疫情。CNBC印尼頻道（CNBC Indonesia）以「印尼疫情趨緩，但別高興太早，小心中國」為標題指出，印尼不應對疫情放鬆警戒，因中國及日本等國的COVID-19確診數正在增加。

報導另引用印尼國家災害應變總署（BNPB）數據指出，過去一週印尼新增6186個COVID-19確診病例，與前一週1萬391例相比，下降4成多，顯示印尼疫情正逐漸趨緩。

另外，中國昨天宣布明年1月8日起，取消入境全員核酸檢測和集中隔離等措施，以及「有序恢復中國公民出境旅遊」；印尼政府對此尚未做出回應，但目前對中國入境者的管制不變，仍開放中國公民以落地簽方式入境。

峇里島政府旅遊局代表艾達（Ida Ayu Indah Yustikarini）向中央社表示，政府關注中國疫情升溫，但入境措施尚未做任何調整，不過從疫情爆發後就幾乎沒有來自中國的遊客。（編輯：陳惠珍）1111227