瑞士以山脈為堡壘 靠坑道網路保障國家安全

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（中央社台北28日綜合外電報導）俄羅斯今年入侵烏克蘭，喚醒歐洲人的戰爭記憶，也讓瑞士上世紀挖掘的地下堡壘再受關注。在阿爾卑斯山區的斷崖絕壁或農村草地，底下都可能潛藏瑞士人捍衛中立地位的秘密基地。

美國新聞工作者暨YouTuber哈里斯（Johnny Harris）近日上傳標題為「為何瑞士有37萬4142個地堡（可能不只）」（Why Switzerland Has 374,142 Bunkers 〈and likely more〉）的影片，介紹瑞士二戰時期為維持中立而挖掘的山中坑道，以及地堡與中立地位在俄烏戰爭背景下的新意義。

在瑞士，森林裡一個不起眼的小門，背後可能別有洞天。哈里斯走訪瑞士最大地堡，這裡的入口處牆厚2公尺，內部迷宮般的通道總長8公里、空間達3萬平方公尺，並配有大砲、淋浴裝置、寢室、醫院和發電機等裝備。

哈里斯指出，瑞士人早在1800年代就嫻熟開山之道，高超的挖掘本領在1940年代剛好派上用場。當年瑞士北有德國、南有義大利，被法西斯政權包夾。想維持中立的瑞士開始鑿山建堡壘，把這些地堡蓋得「到處都是」。

軍事歷史學家堯恩（Rudolf Jaun）在影片中說：「1940年夏天，法國被打敗，瑞士就此被軸心國包圍，打造堡壘是緊急應變之道。」

憑藉著高山等巨大天然屏障，瑞士人得以坐守地堡、瞄準隘口，把可能來犯的敵人炸得粉身碎骨。

哈里斯在崇山峻嶺間尋找非天然侵蝕的孔洞，它們可能是隱藏的槍眼砲孔。在無人機鏡頭中，偽裝的崖面暗藏槍眼、俯視才能窺見的崖底基地一覽無遺。

來到隘口一帶，一棟瑞士民宅乍看之下並無異狀，仔細一瞧，牆上窗戶竟是漆上去的，這棟建物也是地底坑道的一部分。

青草遍地、牛鈴叮咚響的山區農村也藏有玄機。哈里斯走訪山區一座穀倉，大門一開，出現一支射程達21公里的砲管，同村共有4座這樣的穀倉地堡，並以地下坑道互通。

山區地堡固然吸睛，但多數瑞士人其實不住在山裡，而是住在北部高原。瑞士地堡的著眼點在於向希特勒（Adolf Hitler）與墨索里尼（Benito Mussolini）暗示，若想跨越阿爾卑斯山區把德國、義大利連成一氣，代價將極其高昂，哈里斯形容，這就好比「把防禦當成嚇阻」。

當然，瑞士允許納粹把錢和贓物存在瑞士銀行，也是納粹沒施行入侵計畫的原因之一。

這些防堵希特勒的山區地堡戰後紛紛除役、廢棄或私有化，改建成博物館、養菇場或旅館，但透過挖地堡來維持中立的概念已深植人心。隨著全球進入冷戰時期，瑞士人仍選擇向下挖，來為核戰末日做準備，只是把目標從山地改為城市。

影片介紹，1960年代，瑞士頒布地堡屬於人民權利的法令，除規定建造方式，還要求在新舊建築物增建地堡，瑞士政府會負擔約7成的成本。如今瑞士還有專為地堡製造床鋪、乾式馬桶、通風裝置、厚重大門的工廠。

隨著冷戰告終，建築法規取消新屋須建地堡的規定，地堡產業逐漸式微，位於民宅地下室的堡壘則變成儲物空間。但政府與民眾現在再度關注起地底掩體是否夠用。

今年2月，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令派兵入侵烏克蘭，當戰事逼近烏國首都基輔（Kyiv），250萬平民霎時身處前線，加深人們的恐戰心理。

擁有瑞士最大地堡的艾瑞克（Eric）表示，俄烏開戰後，他每天都會接到來自德國的電話，詢問能不能在他的地堡租房間。

地堡設備公司Mengeu執行長辛格（Christoph Singer）也說：「我們今年3月賣出的馬桶數量，比2021年全年加起來還多。是的，這是烏克蘭戰爭的結果。」

瑞士政府已選擇跟進歐洲聯盟（EU）對俄制裁方案，但對許多人來說，這嚴重悖離約200年來瑞士維持中立與和平的宗旨。

艾瑞克說：「現在，我們採行歐盟的制裁，這麼做基本上使我們變成參戰方。我不喜歡，也不認為這樣做是對的。」

蒲亭入侵烏克蘭，不只改變瑞士人民對於地堡和人身安全的態度，也開啟有關中立地位的複雜辯論。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1111228