反抗蒲亭非叛國 「自由俄羅斯」軍團為烏克蘭效力

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（中央社烏克蘭多利納28日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）派兵入侵烏克蘭後，一些俄國人加入「自由俄羅斯」（Freedom of Russia）軍團為烏方作戰。對他們而言，保密至關重要。

法新社報導，「自由俄羅斯」軍團嚴格保密確切人數，他們的陣地不曾公開，聲明用詞小心謹慎。

在烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）多利納村（Dolina），化名凱撒（Caesar）的軍團發言人穿越一處東正教修道院殘址。烏方於今年秋天收復這座村莊。

修道院殘跡包括一個破碎的洋蔥形金色圓頂、一頭灰泥獅子裝飾，以及散落在地的聖像。凱撒表示，這幅毀滅景象向全世界展現「何謂蒲亭價值」。

凱撒交替使用俄語和英語表示：「我不是在對抗祖國，我是在對抗蒲亭政權和邪惡。我不是賣國賊，我是真正的俄羅斯愛國志士，關心我國的未來。」

這支軍團創於俄羅斯入侵烏克蘭之初，屬於與烏軍並肩作戰的國際志願軍。軍團標誌為緊握的拳頭，配上「俄羅斯」、「自由」兩個詞。

根據凱撒，這支軍團有「數百名」俄羅斯人，他們在受訓2個月後，5月被派往烏克蘭頓巴斯（Donbas）工業區，也就是莫斯科當局現在試圖征服的區域。

若干軍人目前正在東部前線、連月爆發激戰的巴赫穆特鎮（Bakhmut）戰鬥。在烏克蘭部隊指揮下，他們通常負責發射大砲。

一名烏克蘭軍官匿名告訴法新社，「他們很有動力，是專業的戰士，完美執行任務」，而且在加入軍團前得先經歷數輪面試、心理測驗甚至測謊，以確定他們的忠誠度。

軍事專家日丹諾夫（Oleg Zhdanov）表示，這支俄羅斯軍團對於抗俄戰爭的貢獻，在戰場之外更具意義。

日丹諾夫說：「他們參與戰爭，但因為人數很少，沒有顯著影響。」

「他們的重要性更多是在政治層面，讓烏克蘭能展現有俄羅斯人支持民主自由、在正確的一方作戰，這是件好事。」（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1111228