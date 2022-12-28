與科索沃關係緊張 塞爾維亞獲俄羅斯力挺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科28日綜合外電報導）巴爾幹半島國家塞爾維亞與鄰國科索沃近期因發生槍擊案與架設路障事件，關係日益緊繃。俄羅斯克里姆林宮今天表示，俄方「支持」重要盟邦塞爾維亞。

今年12月10日，在科索沃北部塞裔為主地區，有數百名塞裔民眾架起路障，癱瘓兩條邊境通道的交通，起因是不滿科索沃警方逮捕一名塞裔前警員。

科索沃於2008年宣布脫離塞爾維亞獨立，但塞國政府拒絕承認，並且鼓勵留在科索沃境內的12萬塞裔民眾違抗當地政府。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「俄羅斯非常密切關注情勢，以及如何保障塞爾維亞裔的權利。」

他說：「我們支持貝爾格勒（Belgrade）政府採取的所有行動。」

然而，培斯科夫也說：「塞爾維亞是主權國家，想在這裡尋找俄羅斯某種破壞性的影響力是大錯特錯。」

根據培斯科夫的說法，「塞爾維亞正替鄰近處境艱難的塞裔居民捍衛權利。當這些權利被侵犯，他們自然會嚴正回應。」

塞爾維亞武裝力量參謀首長莫伊西洛維奇（Milan Mojsilovic）25日被派往與科索沃的邊界後，總統武契奇（Aleksandar Vucic）26日下令塞國武裝部隊進入「最高警戒」，以及加強特種部隊兵力。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1111228