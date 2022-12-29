特斯拉終結連7跌 馬斯克：別為股市瘋狂所困擾

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（中央社紐約28日綜合外電報導）電動車製造大廠特斯拉股價今天上漲3.3%，結束連續7個交易日下跌的窘境，2022年將是特斯拉有史以來表現最差的一年。執行長馬斯克告訴員工「別為股市的瘋狂所困擾」。

路透社報導，特斯拉（Tesla）股價今年以來累跌68%，消磨年線漲幅，股價表現在大型科技股墊底，因為各界對中國電動車需求放緩以及馬斯克（Elon Musk）將愈來愈多注意力放在推特（Twitter）上益發感到憂心。

美國券商韋德布希（Wedbush）分析師艾夫斯（Daniel Ives）表示：「空單堆積如山、股票超賣，這可能推動反彈。」

分析公司S3 Partners表示，特斯拉股價過去幾年飛速上漲，讓許多空方投資人大吃一驚，按美元價值計算，特斯拉是美股第3大做空標的，僅次於蘋果公司（Apple Inc）和微軟公司（Microsoft Corp）。

S3 Partners說，約有2.85%、價值83.6億美元的特斯拉股票被賣空，這家分析公司還說，由於股價下跌，今年賣空的股票增加898萬多股，部分原因是馬斯克為了購入推特、填補資金缺口而拋售特斯拉股票。

特斯拉賣空者將獲利169.4億美元，至少是2016年來首次盈利，去年則是虧損102.6億美元。

在特斯拉全年股價慘跌近7成後，馬斯克告訴員工，他們不應該「被股市的瘋狂所困擾」。

馬斯克在今天發給員工的電子郵件中表示，他相信從長遠來看，特斯拉將成為全球最有價值的公司。

特斯拉上週決定祭出價格戰，對美國和中國交車的消費者提供折扣，他還敦促員工在本季末增加交付量。

他在電郵中說：「在接下來的幾天裡，請全力以赴，並在可能的情況下自願提供協助。這將帶來真正的改變！」

根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）的數據，分析師預期特斯拉第4季將交付44萬2452輛新車。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1111229