科索沃關閉與塞爾維亞最大邊境通道 美歐籲克制

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（中央社貝爾格勒28日綜合外電報導）科索沃與塞爾維亞持續數月的緊張關係再次升高，科索沃今天關閉與塞爾維亞的最大邊境通道後，美國、北大西洋公約組織（NATO）與歐洲聯盟（EU）敦促各方克制。

法新社報導，科索沃2008年宣布脫離塞爾維亞獨立，但貝爾格勒當局拒絕承認科索沃地位，並鼓勵科索沃12萬塞裔反抗普里斯汀納當局，特別是在以塞裔人口為主的北部地區。

近年來，塞爾維亞軍隊多次因與科索沃關係緊張而處於高度戒備。12月10日，在科索沃北部塞裔為主地區，有數百名塞裔民眾架起路障，癱瘓兩條邊境通道的交通，起因是不滿科索沃警方逮捕了一名塞裔前警員。

設置路障後，科索沃警察和國際維和人員在多起槍擊事件中遭到攻擊，塞爾維亞武裝部隊本週也處於高度戒備狀態。

但一名女發言人說，普里斯汀納法院今天下令將前警官潘蒂奇（Dejan Pantic）從監獄釋放並軟禁。此舉可能暗示局勢將趨於平靜，因為塞裔表示，之所以設置路障，主要就是因為潘蒂奇被捕。

昨晚，在塞爾維亞邊界抗議的數十名示威者用卡車與牽引機堵住通往兩國最大邊境通道默達（Merdare）的交通，迫使科索沃警方今天關閉這個過境點。

科索沃警方發布聲明說：「這類非法封路的行動阻礙民眾與商品的自由移動與流通，因此我們請公民與同胞使用其他邊界過境點通行。」

眼見緊張局勢升高，美國與歐盟今天發布聯合聲明指出：「我們呼籲各方保持最大克制，立即採取行動無條件緩和局勢，避免挑釁、威脅或威嚇。」

歐盟與美國表示，他們正在與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）和科索沃總理庫提（Albin Kurti）合作，為科索沃北部嚴重的緊張局勢尋找政治解決辦法。

北約駐科索沃部隊（KFOR）則表示，支持各方對話降低緊張情勢。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1111229