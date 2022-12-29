遵循美與歐盟要求 科索沃北部塞族人將移除路障

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（中央社科索沃米特羅維察28日綜合外電報導）科索沃塞爾維亞族人堵住科索沃北部道路19天，如今聽從美國與歐盟敦促緩解緊張局勢的呼籲，同意自明晨開始拆除路障。

路透社報導，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）在拉斯卡鎮（Raska）與科索沃北部的塞族人見面後表示，移除路障的程序將自明天早上展開。

武契奇說：「這個程序很漫長，要花上一段時間。」

美國與歐洲聯盟（EU）居中斡旋，讓科索沃與塞爾維亞舉行會談，以化解尚未解決的雙方議題。武契奇也說，美國與歐盟已保證，架設路障的塞族人不會遭到起訴。

預料拆除路障可降低兩國間的緊張情勢。

20多年來，科索沃一直是西方與俄羅斯關係緊張的原因之一。西方支持科索沃獨立，俄羅斯則力挺塞爾維亞阻擋科索沃加入聯合國等全球組織的行動。

由於科索沃2008年宣布獨立，與當地塞族人關係緊張，有關當局今天關閉第3條邊境通道後，美國、北大西洋公約組織（NATO）與歐盟敦促科索沃北部保持最大程度的克制。

塞族人用卡車等重型車輛堵住主要交通要道，並與警方爆發激烈衝突，導致兩國緊張局勢升級。北約駐科索沃部隊（KFOR）表示，支持各方對話降低緊張情勢。

塞爾維亞與科索沃的兩條邊境通道於12月10日關閉，第3條也是最大的道路貨運通道默達（Merdare）今天禁止通行，打亂在歐洲外地工作、欲返國過節的科索沃人行程。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1111229