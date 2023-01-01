北韓超大型多管火箭發射器試射 金正恩要求成倍增加核彈持有量

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北韓中央通信社報導，領導人金正恩（左4）要求大幅增加北韓核彈持有量。圖為金正恩12月31日出席超大型多管火箭發射器的試射儀式。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）

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（中央社首爾1日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩要求大幅增加北韓核彈持有量，包括大規模生產戰術核武和開發用於核反擊的新型飛彈，來因應以美國為首的威脅。

根據北韓中央通信社，金正恩在平壤「勞動黨第八屆中央委員會第六次全體會議」閉幕作報告時，要求「成倍增加核彈持有量」。

金正恩指控美國和南韓試圖「孤立和扼殺」北韓，因為美國不斷在南韓部署核打擊資產，這是「人類史上前所未見的行動」。

報告中還提到，鑑於美國和南韓的敵意，北韓必須「大規模生產戰術核武」，並「開發另一種洲際彈道飛彈（ICBM）系統，主要任務是快速核反擊」。

由於北韓幾乎每個月都會進行違反制裁的武器測試，包括發射北韓有史以來最先進的洲際彈道飛彈，使得2022年朝鮮半島軍事緊張局勢急劇上升。

南韓軍方表示，北韓昨天早上發射3枚短程彈道飛彈，使得2022年飛彈測試次數來到新高，今天在當地時間凌晨2點50分北韓再度進行罕見的深夜試射。

北韓中央通信社今天報導，這次是「超大型多管火箭發射器的試射」。

北韓中央通信社在另一項報導中引述金正恩的話指出，這些武器「打擊範圍涵蓋整個南韓，並且能夠攜帶戰術核子彈頭」。

根據北韓中央通信社，北韓也將加快建造偵察衛星的速度，「儘早」發射第一枚軍事衛星，準備工作已進入最後階段。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120101