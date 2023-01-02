印度政黨元旦賑濟釀踩踏 3死18傷

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（中央社記者林行健新德里2日專電）印度政治人物元旦賑濟活動不幸引發踩踏事件，有3名婦女死亡、18人受傷。這是安德拉省（Andhra Pradesh）一週內發生的第2起踩踏事件。

根據印度時報（TOI）的報導，泰盧固鄉黨（TDP）黨主席納依度（Nara Chandrababu Naidu）昨天在安德拉省昆都市（Guntur）舉行賑濟活動，吸引大批群眾聚集。

報導說，賑濟活動原訂下午2時開始，但納依度直到傍晚6時才到場，在簡短發言後隨即離去，黨工因無法控制場面，便將賑濟品拋向人群，引發搶奪。

雖然黨工見狀立即停止拋投物資，但已有1名婦女當場死亡，另2名婦女送醫不治，3人年齡都在48歲以上。泰盧固鄉黨將事件歸咎於當地警方維持秩序不力。

納依度現為安德拉省在野陣營領袖，早年擔任安德拉省省長時曾推行賑濟計畫。他昨天致詞時承諾，若下屆選舉能重獲政權，將恢復賑濟計畫。

這是安德拉省不到一週內發生的第2起踩踏事件。去年12月28日，泰盧固鄉黨在安德拉省坎杜庫爾鎮（Kandukur）舉行政黨集會，納依度現身後，群眾爭睹他的身影引發推擠，有8人因而死亡。（編輯：高照芬）1120102