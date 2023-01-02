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烏克蘭轟頓內茨克城市馬克耶夫卡 俄營房遇襲多死

2023/1/2 15:37（1/2 16:13 更新）
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（中央社基輔1日綜合外電報導）俄羅斯官員表示，烏克蘭軍隊在除夕夜轟擊馬克耶夫卡（Makiivka）和莫斯科控制的頓內茨克州（Donetsk）其他地方，據報有營房遭到攻擊，多人死亡。

路透社報導，莫斯科扶植的頓內茨克州政府今天表示，昨天除夕夜，烏軍至少朝該州發射25枚火箭彈。

俄羅斯國營塔斯社（TASS）引述莫斯科扶植的當地官員報導，在主要煤炭生產中心馬克耶夫卡，至少有15人在「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統連串轟擊中受傷。

路透社無法獨立證實這些報導。

俄羅斯國防部尚未回覆記者詢問，但在今天的每日報告中稱已摧毀7枚「海馬士」火箭彈，包括在馬克耶夫卡地區。

頓內茨克州官員別索諾夫（Danil Bezsonov）說，一所職業學校遭到攻擊。根據初步消息，該學校目前作為軍事人員的營房。

別索諾夫說，這次攻擊發生在元旦凌晨過後兩分鐘。

別索諾夫在社群平台Telegram說：「美國海馬士對這間職業學校造成了巨大打擊，目前不清楚確切死傷，建築物本身嚴重受損。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120102

#別索諾夫
#路透社
#馬克耶夫卡
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