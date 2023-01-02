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遼寧艦等6艘共艦出沒沖繩周邊 日軍警戒監視

2023/1/2 18:53
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（中央社記者楊明珠東京2日專電）中國海軍航艦「遼寧號」等6艘軍艦昨天從日本沖繩本島與沖繩的宮古島之間北上，朝東海航行。這些共艦也在去年12月從這處海域南下，艦載機在太平洋演訓反覆起降約320次。

日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）表示，共軍的航艦遼寧號、3艘飛彈驅逐艦、一艘巡洋艦、一艘快速戰鬥支援艦共6艘軍艦昨天從日本沖繩本島與宮古島之間的海域北上。

這6艘共艦與上個月16日從沖繩本島與宮古島之間南下，同月17至31日之間，在太平洋的北大東島、沖大東島（皆屬沖繩縣）、沖之鳥島（東京都）周邊海域演訓，艦載戰鬥機及艦載直升機反覆起降次數共約320次。

日本航空自衛隊的戰機緊急升空因應；此外，日本海上自衛隊的護衛艦「有明號」等進行警戒監視。

遼寧號通過這處海域的次數總計13次。去年5月，遼寧號反覆通過這處海域，在沖繩南方的海域艦載機反覆起降次數逾300次。

日本防衛省統合幕僚監部昨天表示，共軍「無偵-7」（WZ-7）大型偵查無人機昨天飛越沖繩本島與宮古島之間，在東海及太平洋上空反覆飛行 這是日本防衛省首度觀察到這種機型無人機。

日本防衛省表示，這艘「無偵-7」大型偵查無人機飛行在太平洋上空後朝西南飛行，同路線反覆飛行後，朝東海方向飛去，日本航空自衛隊戰機緊急升空因應。（編輯：陳惠珍）1120102

#日本
#沖繩
#宮古島
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