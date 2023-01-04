泰國5年旅遊發展計畫 目標2027年觀光占GDP25%

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（中央社記者呂欣憓曼谷4日專電）泰國內閣會議通過5年旅遊發展計畫，重點在於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後的觀光復甦，讓旅遊業進入下一個常態，目標在讓觀光業到2027年占國內生產毛額（GDP）的25%。

總理府發布新聞稿，總理府發言人戴蘇麗（Traisuree Taisaranakul）指出，泰國內閣會議昨天通過2023年到2027年的旅遊發展計畫，這個計畫將會成為中央和地方各相關單位發展旅遊觀光業的指引。

這個計畫是泰國政府通過的第三階段5年旅遊發展計畫，重點在於COVID-19疫情後的旅遊發展，以永續和包容為主軸，讓旅遊業復甦進入到下一個常態（Next Normal）。

第三階段的5年旅遊計畫目標包括觀光業要占到GDP的25%，每年至少3000家的旅遊業者和觀光景點要通過國家認證，觀光收入每年要增加5%，並在聯合國永續發展目標下成為排名前35名的國家。

戴蘇麗指出，這個計畫包含4大戰略目標，第一個是要讓觀光收益平均分配到各個領域，並讓在地的觀光業者受益，而非進入了外國公司的口袋裡，促進1萬2500家旅遊相關中小企業到2027年升級產品和服務。

第二個是促進高品質的旅遊，例如加強旅遊安全的標準，升級數位和旅遊基礎設施，減少犯罪和意外的發生；第三個是加強旅遊體驗，利用數位科技和創新策略，吸引高端客群，目標要讓泰國成為全球前五大健康醫療旅遊的目的地。

最後一個是支持永續旅遊，例如加強保護自然環境以及泰國傳統和文化，要達成這些目標同樣要使用科技加強管理。（編輯：黃自強）1120104