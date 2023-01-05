美第一夫人下週將手術 切除右眼上方病灶

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）白宮今天宣布，美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）將於下週接受醫療手術，以切除在例行皮膚癌篩檢中於右眼上方發現的一個小病灶。

美聯社報導，根據白宮公布的備忘錄，美國總統拜登的醫師歐康納（Kevin O'Connor）說，第一夫人將於11日在馬里蘭州比塞大（Bethesda）的華特里德國家軍事醫學中心（WRNMMC）的「常見門診手術」切除病灶。

歐康納表示，「基於高度謹慎考量」，醫師們建議現年71歲的吉兒切除病灶並進行檢查。他說之後會更新消息。

拜登和第一夫人在美屬維京群島的聖克勞島（St. Croix）度過新年假期後，已於2日返回白宮。

吉兒2021年4月曾接受白宮所說的常見醫療手術。拜登當時陪同妻子前往喬治華盛頓大學（George Washington University）校園附近的門診中心，約兩個小時後，夫婦倆返回白宮。

白宮並未提供手術相關細節。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1120105