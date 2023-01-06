記憶體晶片需求減 三星電子預估Q4營利暴跌69%

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三星電子6日表示，預測公司第4季營利將驟減69%，主因全球經濟低迷，導致記憶體晶片和智慧型手機的需求急劇下滑。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社首爾6日綜合外電報導）三星電子（Samsung Electronics）今天表示，預測公司第4季營利將驟減69%，主因全球經濟低迷，導致記憶體晶片和智慧型手機的需求急劇下滑。

法新社報導，韓國科技巨擘三星電子表示，2022年10月至12月期間的營利可能降至4.3兆韓元，而上年同期為13.87兆韓元。

三星電子聲明表示，第4季獲利「遠低於當前市場預期」，主因全球央行提高利率導致總體經濟問題。

三星電子表示，對記憶體晶片的需求疲軟「大於預期，主因全球利率持續高檔、經濟前景疲軟，引發消費者信心惡化，導致客戶進一步緊縮財務，調節庫存」。

在此情況下，Galaxy智慧手機製造商三星電子「見到記憶體事業在需求低迷下業績大幅滑落，也見到智慧型手機的銷售疲軟」。

三星電子是科技龍頭三星集團（Samsung Group）的旗艦子公司，三星集團是迄今韓國最大的家族企業集團，在亞洲第4大經濟體韓國占據主導地位，對韓國經濟至關重要。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1120106