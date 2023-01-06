更多編輯台推薦新聞：
張育成確定入選棒球經典賽 張奕吳念庭王柏融也在列
運動

張育成確定入選棒球經典賽 張奕吳念庭王柏融也在列

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

記憶體晶片需求減 三星電子預估Q4營利暴跌69%

2023/1/6 12:47（1/6 12:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
三星電子6日表示，預測公司第4季營利將驟減69%，主因全球經濟低迷，導致記憶體晶片和智慧型手機的需求急劇下滑。（圖取自Unsplash圖庫）
三星電子6日表示，預測公司第4季營利將驟減69%，主因全球經濟低迷，導致記憶體晶片和智慧型手機的需求急劇下滑。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾6日綜合外電報導）三星電子（Samsung Electronics）今天表示，預測公司第4季營利將驟減69%，主因全球經濟低迷，導致記憶體晶片和智慧型手機的需求急劇下滑。

法新社報導，韓國科技巨擘三星電子表示，2022年10月至12月期間的營利可能降至4.3兆韓元，而上年同期為13.87兆韓元。

三星電子聲明表示，第4季獲利「遠低於當前市場預期」，主因全球央行提高利率導致總體經濟問題。

三星電子表示，對記憶體晶片的需求疲軟「大於預期，主因全球利率持續高檔、經濟前景疲軟，引發消費者信心惡化，導致客戶進一步緊縮財務，調節庫存」。

在此情況下，Galaxy智慧手機製造商三星電子「見到記憶體事業在需求低迷下業績大幅滑落，也見到智慧型手機的銷售疲軟」。

三星電子是科技龍頭三星集團（Samsung Group）的旗艦子公司，三星集團是迄今韓國最大的家族企業集團，在亞洲第4大經濟體韓國占據主導地位，對韓國經濟至關重要。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1120106

#三星電子
#韓國
#三星集團
延伸閱讀
韓國獎勵戰略技術投資 三星等半導體業減稅額增至15%三星5年大投資 專家：台積電晶圓代工龍頭地位穩固美鉅資扶植半導體業 彭博：台積電、三星要求參與
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族