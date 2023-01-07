伊朗反政府示威延燒4個月 警察首長遭撤換
2023/1/7 22:05（1/7 23:11 更新）
伊朗女子艾米尼去年9月遭警察羈押後死亡，引發全國示威。圖為民眾9月21日在首都德黑蘭街頭抗議。（美聯社）
（中央社德黑蘭7日綜合外電報導）伊朗因22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死掀起全國性示威潮，歷經4個月依舊方興未艾，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）今天任命新的警察首長。
法新社報導，哈米尼在發布於官網的聲明中，任命將軍拉丹（Ahmad-Reza Radan）擔任警察首長，取代艾希塔利（Hossein Ashtari）。哈米尼對於重大國家政策握有最終決定權，他同時也是伊朗武裝部隊的總司令。
哈米尼還下令警方「改善執法能力」，同時「為多個維安部門培訓特種作戰人力」。
出生於1963年的拉丹，曾在2008至2014年擔任伊朗副警察首長，之後領導警方的戰略研究中心。
艾希塔利當時先是接替拉丹擔任副警察首長，2015年再晉升警察首長。兩人都從伊朗強大的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）展開軍旅生涯。
拉丹因與2009年伊朗總統大選爭議引發的示威潮有關的「侵犯人權」情況，而在2010年遭到美國制裁，其後又受到歐洲聯盟（EU）制裁。
哈米尼在聲明中除了宣布拉丹的任命案，也對艾希塔利過去8年的服務表示「感謝與滿意」。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1120107
延伸閱讀艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運聲援艾米尼之死示威 伊朗影后遭逮捕伊朗續鐵腕處決示威人士 26歲足球員命運未卜伊朗艾米尼之死頭巾革命百日逾500死 人民為撼動政權付出代價
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
查理週刊嘲諷伊朗最高領袖 掀法伊外交紛爭