伊朗反政府示威延燒4個月 警察首長遭撤換

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（中央社德黑蘭7日綜合外電報導）伊朗因22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死掀起全國性示威潮，歷經4個月依舊方興未艾，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）今天任命新的警察首長。

法新社報導，哈米尼在發布於官網的聲明中，任命將軍拉丹（Ahmad-Reza Radan）擔任警察首長，取代艾希塔利（Hossein Ashtari）。哈米尼對於重大國家政策握有最終決定權，他同時也是伊朗武裝部隊的總司令。

哈米尼還下令警方「改善執法能力」，同時「為多個維安部門培訓特種作戰人力」。

出生於1963年的拉丹，曾在2008至2014年擔任伊朗副警察首長，之後領導警方的戰略研究中心。

艾希塔利當時先是接替拉丹擔任副警察首長，2015年再晉升警察首長。兩人都從伊朗強大的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）展開軍旅生涯。

拉丹因與2009年伊朗總統大選爭議引發的示威潮有關的「侵犯人權」情況，而在2010年遭到美國制裁，其後又受到歐洲聯盟（EU）制裁。

哈米尼在聲明中除了宣布拉丹的任命案，也對艾希塔利過去8年的服務表示「感謝與滿意」。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1120107