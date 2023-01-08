加強國防元年 日防相視察自衛隊空降團演訓

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日本陸上自衛隊空降部隊「第一空降團」，8日在千葉縣舉行演訓，美英澳軍參與。防相濱田靖一在視察演訓後表示，將盡責做好保護人民性命工作。中央社記者楊明珠千葉攝 112年1月8日

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（中央社記者楊明珠千葉8日專電）日本陸上自衛隊唯一的空降部隊「第一空降團」今天在千葉縣舉行訓練。日本去年底通過新版安保戰略等3文件，今年被視為「加強國防元年」，防相在視察後期勉自衛隊盡全力守護和平與國民性命。

日本陸上自衛隊第一空降團（日本稱第一空挺團）成員空降離島等地負責作戰，每年一月都在千葉縣習志野演習場進行演習，近年的演習內容都是假想奪回被敵軍占領的離島，在第一空降團隊員搭乘運輸機依序空降地面後，接受直升機等支援的同時確認作戰順序。

這次除了第一空降團成員及約70名美軍外，還有首度參加演訓的英、澳軍士兵共約30名。美、英士兵分別從日、美運輸機上空降。

演訓內容包括從隸屬於橫田空軍基地（位於東京）的美國空軍第374空中運輸航空團的C-130J運輸機空降部隊手拋降落傘降下，還有從美國海軍第5航艦航空團所屬的MH-60多用途直升機進行空中突擊，以及美國陸軍的第82及第11空降師團、第1特種部隊（綠扁帽部隊）參加。英國則派出陸軍第16空中突擊旅團士兵。

日本內閣會議去年12月決定新版國家安全保障戰略等安保3文件（又稱國防3文件），內容記載日本將擁有攻擊敵方飛彈基地的「攻擊能力」等，要加強防衛力，因此今年被視為「加強國防元年」。

日本防衛大臣濱田靖一今天在訓練結束後的記者會上表示，在戰後最複雜的安全保障環境之中，防衛省自衛隊為了守護人民的性命及和平的生活，一定要盡全力才行。

他表示，去年12月決定的新版安保戰略等文件，是為了要建立真正能守護人民的體制，是戰後防衛政策的重大轉捩點，但防衛省自衛隊並不是制訂了新版戰略文件就結束了，現在才站在起跑點而已。

他說：「防衛省自衛隊是守護日本國民的最後碉堡，這決心絕不能忘。為了能回應國民的期待及博得信賴，我將盡忠職守。」

他還說，看到第一空降團隊員展現高昂的士氣與空降技巧，感到很有信心。這場演習也展現了美軍、英軍、澳洲這些同盟國或理念相同國家的堅強合作。今後第一空降團全體隊員將團結更精益求精，進行各種訓練，以博得人民的信賴並不辜負人民的期待。

第一空降團的年初例行性演習2021、2022年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，未開放民眾參觀，這次時隔3年開放。今天有9500名民眾及800名受邀人士參加。(編輯：韋樞)1120108

日本陸上自衛隊的第一空降團成員每年一月都在千葉縣習志野演習場進行演習，近年的演訓內容都是假想奪回被敵軍占領的離島，尤其是西南離島。中央社記者楊明珠千葉攝 112年1月8日

日本陸上自衛隊第一空降團8日在千葉縣習志野演習場進行演訓，美英澳軍方派員參加。日本防衛大臣濱田靖一讚揚展現與同盟國及理念相同國家的堅強合作。中央社記者楊明珠千葉攝 112年1月8日

日本陸上自衛隊空降部隊「第一空降團」8日在千葉縣舉行年初例行演訓，美軍依慣例參加，今年英軍、澳軍首度參與。美英澳軍派出的士兵總計約100名。中央社記者楊明珠千葉攝 112年1月8日