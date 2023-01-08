加強國防元年 日防相視察自衛隊空降團演訓
（中央社記者楊明珠千葉8日專電）日本陸上自衛隊唯一的空降部隊「第一空降團」今天在千葉縣舉行訓練。日本去年底通過新版安保戰略等3文件，今年被視為「加強國防元年」，防相在視察後期勉自衛隊盡全力守護和平與國民性命。
日本陸上自衛隊第一空降團（日本稱第一空挺團）成員空降離島等地負責作戰，每年一月都在千葉縣習志野演習場進行演習，近年的演習內容都是假想奪回被敵軍占領的離島，在第一空降團隊員搭乘運輸機依序空降地面後，接受直升機等支援的同時確認作戰順序。
這次除了第一空降團成員及約70名美軍外，還有首度參加演訓的英、澳軍士兵共約30名。美、英士兵分別從日、美運輸機上空降。
演訓內容包括從隸屬於橫田空軍基地（位於東京）的美國空軍第374空中運輸航空團的C-130J運輸機空降部隊手拋降落傘降下，還有從美國海軍第5航艦航空團所屬的MH-60多用途直升機進行空中突擊，以及美國陸軍的第82及第11空降師團、第1特種部隊（綠扁帽部隊）參加。英國則派出陸軍第16空中突擊旅團士兵。
日本內閣會議去年12月決定新版國家安全保障戰略等安保3文件（又稱國防3文件），內容記載日本將擁有攻擊敵方飛彈基地的「攻擊能力」等，要加強防衛力，因此今年被視為「加強國防元年」。
日本防衛大臣濱田靖一今天在訓練結束後的記者會上表示，在戰後最複雜的安全保障環境之中，防衛省自衛隊為了守護人民的性命及和平的生活，一定要盡全力才行。
他表示，去年12月決定的新版安保戰略等文件，是為了要建立真正能守護人民的體制，是戰後防衛政策的重大轉捩點，但防衛省自衛隊並不是制訂了新版戰略文件就結束了，現在才站在起跑點而已。
他說：「防衛省自衛隊是守護日本國民的最後碉堡，這決心絕不能忘。為了能回應國民的期待及博得信賴，我將盡忠職守。」
他還說，看到第一空降團隊員展現高昂的士氣與空降技巧，感到很有信心。這場演習也展現了美軍、英軍、澳洲這些同盟國或理念相同國家的堅強合作。今後第一空降團全體隊員將團結更精益求精，進行各種訓練，以博得人民的信賴並不辜負人民的期待。
第一空降團的年初例行性演習2021、2022年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，未開放民眾參觀，這次時隔3年開放。今天有9500名民眾及800名受邀人士參加。(編輯：韋樞)1120108
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